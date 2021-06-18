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Музей на колесах «Поезд Победы» примет посетителей в Полоцке 18 июня

18.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Музей на колесах «Поезд Победы» примет посетителей в Полоцке 18 июня

Уникальный интерактивный музей продолжает движение по стране. 18 июня «Поезд Победы» можно будет увидеть в Полоцке и буквально прикоснуться к событиям Великой Отечественной. 

Популярность экспозиции уже превзошла ожидания. Накануне она была в Витебске – и там выстроилась очередь на перроне. Сеанс – 45 минут на расстоянии вытянутой руки от ключевых моментов войны. Ощущения усиливает аудиогид – люди остаются под впечатлением и еще раз осмысливают важность Победы. 

Поезд Победы в полночь уже прибыл в Полоцк. В 10 утра его двери откроются для посетителей. А 19 июня музей будут встречать в Гродно, далее Брест, Гомель и Могилев. 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Уникальный интерактивный музей продолжает движение по стране. 18 июня «Поезд Победы» можно будет увидеть в Полоцке и буквально прикоснуться к событиям Великой...
 
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