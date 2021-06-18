Музей на колесах «Поезд Победы» примет посетителей в Полоцке 18 июня

Источник материала: ОНТ

Уникальный интерактивный музей продолжает движение по стране. 18 июня «Поезд Победы» можно будет увидеть в Полоцке и буквально прикоснуться к событиям Великой Отечественной.

Популярность экспозиции уже превзошла ожидания. Накануне она была в Витебске – и там выстроилась очередь на перроне. Сеанс – 45 минут на расстоянии вытянутой руки от ключевых моментов войны. Ощущения усиливает аудиогид – люди остаются под впечатлением и еще раз осмысливают важность Победы.

Поезд Победы в полночь уже прибыл в Полоцк. В 10 утра его двери откроются для посетителей. А 19 июня музей будут встречать в Гродно, далее Брест, Гомель и Могилев.

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