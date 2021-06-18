Самолет рухнул в океан у побережья Нью-Джерси

Источник материала: ОНТ

Самолет рухнул в воды Атлантического океана неподалеку от побережья американского штата Нью-Джерси. Об этом со ссылкой на американское издание Insider Paper сообщает БЕЛТА.

Авария произошла рядом с пляжем Ист-Стрин в городке Бич-Хейвен, расположенном на острове Лонг-Бич. Согласно предварительным данным, на борту самолета могли находиться три человека. В данный момент на месте авиакатастрофы работают сотрудники береговой охраны.

Причины и более подробные обстоятельства падения пока неизвестны.

Фото: CBS New York

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