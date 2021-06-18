|
Самолет рухнул в океан у побережья Нью-Джерси
Источник материала: ОНТ
Самолет рухнул в воды Атлантического океана неподалеку от побережья американского штата Нью-Джерси. Об этом со ссылкой на американское издание Insider Paper
Авария произошла рядом с пляжем Ист-Стрин в городке Бич-Хейвен, расположенном на острове Лонг-Бич. Согласно предварительным данным, на борту самолета могли находиться три человека. В данный момент на месте авиакатастрофы работают сотрудники береговой охраны.
Причины и более подробные обстоятельства падения пока неизвестны.
Фото: CBS New York
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет рухнул в воды Атлантического океана неподалеку от побережья американского штата Нью-Джерси. Об этом со ссылкой на американское издание Insider...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)