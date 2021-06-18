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Стартуют финальные этапы военно-патриотических игр «Зарница» и «Зарничка»
Источник материала: ОНТ
18 июня стартуют финальные этапы военно-патриотических игр «Зарница» и «Зарничка». 140 октябрят и пионеров проведут 5 дней в лучших традициях армейской жизни.
Будут соревноваться в строевой подготовке, знании военной истории, творческих конкурсах, сборке и разборке оружия. Также в программе – военизированная эстафета с преодолением специальной полосы препятствий. Будут и экскурсии, возложения цветов к мемориалам и, конечно, пионерский костер.
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18 июня стартуют финальные этапы военно-патриотических игр «Зарница» и «Зарничка». 140 октябрят и пионеров проведут 5 дней в лучших традициях армейской жизни. Будут...
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