Источник материала: ОНТ

18 июня стартуют финальные этапы военно-патриотических игр «Зарница» и «Зарничка». 140 октябрят и пионеров проведут 5 дней в лучших традициях армейской жизни.

Будут соревноваться в строевой подготовке, знании военной истории, творческих конкурсах, сборке и разборке оружия. Также в программе – военизированная эстафета с преодолением специальной полосы препятствий. Будут и экскурсии, возложения цветов к мемориалам и, конечно, пионерский костер.

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