Сборная Беларуси готовится к «Танковому биатлону» Армейских международных игр

Источник материала: ОНТ

Белорусские танкисты в эти дни оттачивают мастерство стрельбы. В Брестской области идет подготовка национальной сборной к «Танковому биатлону».

Это один из самых эффектных и популярных конкурсов Армейских международных игр. Условия – максимально приближены к реальному бою. На специально подготовленной трассе экипажи преодолевают препятствия, ведут огонь из боевых орудий.

По итогам занятий четыре лучших экипажа представят Вооруженные Силы на международных стартах. Напомним, Армейские игры пройдут в конце августа – начале сентября в 12 странах.

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