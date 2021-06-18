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Сборная Беларуси готовится к «Танковому биатлону» Армейских международных игр
Источник материала: ОНТ
Белорусские танкисты в эти дни оттачивают мастерство стрельбы. В Брестской области идет подготовка национальной сборной к «Танковому биатлону».
Это один из самых эффектных и популярных конкурсов Армейских международных игр. Условия – максимально приближены к реальному бою. На специально подготовленной трассе экипажи преодолевают препятствия, ведут огонь из боевых орудий.
По итогам занятий четыре лучших экипажа представят Вооруженные Силы на международных стартах. Напомним, Армейские игры пройдут в конце августа – начале сентября в 12 странах.
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Белорусские танкисты в эти дни оттачивают мастерство стрельбы. В Брестской области идет подготовка национальной сборной к «Танковому биатлону». Это один из...
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