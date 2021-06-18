Гороскоп на 19 июня: травмоопасный день у Козерогов, неблагоприятный – у Львов

Источник материала: ОНТ

Сегодня Овнам необходимо доверять своей интуиции. Ситуация может принять неожиданный поворот. Для внутренней гармонии вам лучше побыть в одиночестве.

Тельцам звёзды советуют самокритично отнестись к собственным недостаткам и не предъявлять высокие требования к партнёру. Свежие идеи помогут вам решить непростые задачи в бизнесе.

У Близнецов есть вероятность улучшить своё материальное положение. Обстоятельства дня сложатся таким образом, что вам срочно придётся принимать важные решения.

Звёзды предупреждают Раков о том, что ошибочные представления о партнёре или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери.

Неблагоприятный день у Львов. Сегодня у вас лучше всего получится индивидуальная работа. Вы можете порадовать близких и приготовить вкусное блюдо.

Соблазнительное знакомство вскружит голову Девам. Не спешите радоваться новым любовным победам. Не принимайте желаемое за действительное.

Весам лучше отказаться от рискованных действий. Перегрузки на работе чреваты нервным срывом. Постарайтесь не вносить в личную жизнь хаос и суету.

Скорпионам предстоит проявить дипломатичность и найти тактичные слова для коллег или партнёров. Сохраняйте самообладание и не показывайте своих эмоций.

Стрельцам звёзды советуют с осторожностью отнестись к рискованным сделкам. В деловой сфере воспользуйтесь шансом, который вам подарит судьба. Это улучшит ваши доходы.

У Козерогов травмоопасный день. К тому же вас заставят понервничать проблемы, связанные с юридическими претензиями и представителями органов власти.

День будет удачным для Водолеев творческих профессий. В определённых вопросах вам придётся проявить твёрдость характера. Поездка на природу улучшит ваши эмоции.

У Рыб сбываются мечты! Вас ожидает приятное ощущение собственной востребованности. Не упустите возможность расширить круг полезных знакомств или прибыльную сферу деятельности.

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