ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 19 июня: травмоопасный день у Козерогов, неблагоприятный – у Львов

18.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 19 июня: травмоопасный день у Козерогов, неблагоприятный – у Львов

Сегодня Овнам необходимо доверять своей интуиции. Ситуация может принять неожиданный поворот. Для внутренней гармонии вам лучше побыть в одиночестве.

Тельцам звёзды советуют самокритично отнестись к собственным недостаткам и не предъявлять высокие требования к партнёру. Свежие идеи помогут вам решить непростые задачи в бизнесе.

У Близнецов есть вероятность улучшить своё материальное положение. Обстоятельства дня сложатся таким образом, что вам срочно придётся принимать важные решения.

Звёзды предупреждают Раков о том, что ошибочные представления о партнёре или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери.

Неблагоприятный день у Львов. Сегодня у вас лучше всего получится индивидуальная работа. Вы можете порадовать близких и приготовить вкусное блюдо.

Соблазнительное знакомство вскружит голову Девам. Не спешите радоваться новым любовным победам. Не принимайте желаемое за действительное.

Весам лучше отказаться от рискованных действий. Перегрузки на работе чреваты нервным срывом. Постарайтесь не вносить в личную жизнь хаос и суету.

Скорпионам предстоит проявить дипломатичность и найти тактичные слова для коллег или партнёров. Сохраняйте самообладание и не показывайте своих эмоций.

Стрельцам звёзды советуют с осторожностью отнестись к рискованным сделкам. В деловой сфере воспользуйтесь шансом, который вам подарит судьба. Это улучшит ваши доходы.

У Козерогов травмоопасный день. К тому же вас заставят понервничать проблемы, связанные с юридическими претензиями и представителями органов власти.

День будет удачным для Водолеев творческих профессий. В определённых вопросах вам придётся проявить твёрдость характера. Поездка на природу улучшит ваши эмоции.

У Рыб сбываются мечты! Вас ожидает приятное ощущение собственной востребованности. Не упустите возможность расширить круг полезных знакомств или прибыльную сферу деятельности.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Овнам необходимо доверять своей интуиции. Ситуация может принять неожиданный поворот. Для внутренней гармонии вам лучше побыть в одиночестве. Тельцам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by