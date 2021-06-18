Встреча глав МИД Беларуси и России пройдет в Москве

Источник материала: ОНТ

18 июня в Москве пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

В программе – широкий круг вопросов, в том числе проблематика международной безопасности и отношений с США и Евросоюзом. Тема включает совместные шаги по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

Особое внимание Владимир Макей и Сергей Лавров уделят совместной работе Минска и Москвы в интеграционных форматах Союзного государства, ЕАЭС, а также ОДКБ и СНГ.

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