ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Встреча глав МИД Беларуси и России пройдет в Москве

18.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Встреча глав МИД Беларуси и России пройдет в Москве

18 июня в Москве пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России. 

В программе – широкий круг вопросов, в том числе проблематика международной безопасности и отношений с США и Евросоюзом. Тема включает совместные шаги по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств. 

Особое внимание Владимир Макей и Сергей Лавров уделят совместной работе Минска и Москвы в интеграционных форматах Союзного государства, ЕАЭС, а также ОДКБ и СНГ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июня в Москве пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России.  В программе – широкий круг вопросов, в том числе проблематика международной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by