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Это не налог, но... На границе будут проводить обязательную платную дезинфекцию автомобилей
Источник материала: Партизан
Уже с 1 июля в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Услуга платная. Отказаться можно, но тогда не впустят в Беларусь. Вчера показали, как будут выглядеть контрмарки и описали процесс прохождения дезинфекции,
Эксперимент для начала запланирован на 1 июля — 1 октября. Названная цель — предотвращение распространения заразных болезней человека и животных. Новое правило распространяется на легковые и грузовые машины, а также автобусы, как белорусские, так и иностранные. Если эксперимент признают удачным, то, например, в Гродненской области к «налогу за выезд» введут дополнительную услугу, чтобы взимать деньги за въезд.
В указе прописано: в случае отказа водителя (владельца) от дезинфекции ТС не будет допущено на территорию Беларуси в «Новой Гуте». Непосредственно услугу будет оказывать ООО «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем ТС в пункте пропуска при въезде в Беларусь. Места продажи марок будут размещены на пункте пропуска.
Порядок действий
При въезде в РБ водителю или владельцу ТС необходимо предъявить контрмарку пограничнику. Тот, в свою очередь, проверяет наличие и целостность контрольной марки, нарушает ее целостность и возвращает предъявителю. Так указано в постановлении Совмина.
После выхода заметки в Госпогранкомитете уточнили: вначале водитель должен купить контрмарку, потом подъехать к пограничникам для контроля. Если марки нет, транспортное средство не подлежит ввозу в РБ. Если марка есть — сначала опять же контроль, потом водителя направят к месту дезинфекции, которое будет расположено за пределами территории пункта пропуска.
Результаты эксперимента предполагается проанализировать до 1 ноября и внести предложения об обязательной дезинфекции в других пунктах пропуска.
Стоит заметить, что новый документ не определяет порядок самой дезинфекции. Пока непонятно, как, с помощью чего, каких веществ или растворов, чьими силами и насколько долго будет осуществляться процедура. Постановление касается только вопроса оплаты и выдачи контрмарок. Из ранее обнародованной информации известно, что порядок проведения самой дезинфекции должно определить Министерство сельского хозяйства.
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Уже с 1 июля в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Услуга платная. Отказаться можно, но тогда не...
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