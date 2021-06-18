ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Это не налог, но... На границе будут проводить обязательную платную дезинфекцию автомобилей

18.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уже с 1 июля в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Услуга платная. Отказаться можно, но тогда не впустят в Беларусь. Вчера показали, как будут выглядеть контрмарки и описали процесс прохождения дезинфекции, рассказывает Onliner.by.




Эксперимент для начала запланирован на 1 июля — 1 октября. Названная цель — предотвращение распространения заразных болезней человека и животных. Новое правило распространяется на легковые и грузовые машины, а также автобусы, как белорусские, так и иностранные. Если эксперимент признают удачным, то, например, в Гродненской области к «налогу за выезд» введут дополнительную услугу, чтобы взимать деньги за въезд.



В указе прописано: в случае отказа водителя (владельца) от дезинфекции ТС не будет допущено на территорию Беларуси в «Новой Гуте». Непосредственно услугу будет оказывать ООО «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем ТС в пункте пропуска при въезде в Беларусь. Места продажи марок будут размещены на пункте пропуска. 

Порядок действий

При въезде в РБ водителю или владельцу ТС необходимо предъявить контрмарку пограничнику. Тот, в свою очередь, проверяет наличие и целостность контрольной марки, нарушает ее целостность и возвращает предъявителю. Так указано в постановлении Совмина.

После выхода заметки в Госпогранкомитете уточнили: вначале водитель должен купить контрмарку, потом подъехать к пограничникам для контроля. Если марки нет, транспортное средство не подлежит ввозу в РБ. Если марка есть — сначала опять же контроль, потом водителя направят к месту дезинфекции, которое будет расположено за пределами территории пункта пропуска.

Результаты эксперимента предполагается проанализировать до 1 ноября и внести предложения об обязательной дезинфекции в других пунктах пропуска.

Стоит заметить, что новый документ не определяет порядок самой дезинфекции. Пока непонятно, как, с помощью чего, каких веществ или растворов, чьими силами и насколько долго будет осуществляться процедура. Постановление касается только вопроса оплаты и выдачи контрмарок. Из ранее обнародованной информации известно, что порядок проведения самой дезинфекции должно определить Министерство сельского хозяйства.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже с 1 июля в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Услуга платная. Отказаться можно, но тогда не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отходы от «просрочки» достигают 3 млн т в Беларуси. Найдено решение?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by