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Отходы от «просрочки» достигают 3 млн т в Беларуси. Найдено решение?

18.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центр экологических решений создает в Беларуси пищевой банк. Запуск проекта намечен на 4-й квартал. Об этом рассказал в ходе презентации аналитик центра экономических исследований BEROC Сергей СЫСОЕВ.

Отходы от «просрочки» достигают 3 млн т в Беларуси. Найдено решение?
фото носит иллюстративный характер
Эксперт рассказал, что в рамках моделей пищевых банков производители продуктов питания, оптовые поставщики, розничные сети безвозмездно передают в банки еды продукты питания, которые по каким-либо причинам не могут быть проданы.

 В свою очередь банк еды распределяет продукты среди социально уязвимых слоев населения: безработных, пенсионеров, многодетных семей, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Актуальность проекта обусловлена значительным объемом образования пищевых отходов в Беларуси.

Проведенные BEROC расчеты показали, что на всех этапах цепочки, от сбора урожая до потребления продуктов питания на уровне домашних хозяйств, объемы образования пищевых отходов в Беларуси могут достигать 3 млн т в год. В розничной торговле образуется около 389 тыс. т пищевых отходов в год.

По оценке эксперта, создание банка еды в Беларуси будет способствовать решению ряда важных экологических и социальных проблем. В частности, это позволит снизить объемы продуктов, которые превращаются в отходы и попадают на полигоны. В свою очередь, это сократит выбросы парниковых газов.

Пищевой банк позволит распределить пригодные для использования продукты между социально уязвимыми слоями населения; повысить культуру обращения с продуктами питания как в цепочке их создания и распределения, так и на уровне домохозяйств.

Руководитель Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская, комментируя проект, сказала, что рассматривает его «как фантазию». Поскольку нет ни одного документа, который бы позволил реализовать такой проект в Беларуси.
 
 
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Центр экологических решений создает в Беларуси пищевой банк. Запуск проекта намечен на 4-й квартал. Об этом рассказал в ходе презентации аналитик центра...
 
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