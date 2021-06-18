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Прогноз: Земля "беспрецедентно" нагревается - тенденции шокируют

18.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

NASA сделало шокирующие прогнозы изменения климата. На фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем 16 лет назад.

Ученые из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы сообщили, что энергетический дисбаланс Земли удвоился с 2005 по 2019 год, пишет The Guardian. Рост назвали беспрецедентным.

"Тенденции, которые мы обнаружили, были довольно тревожными. Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться", – говорится в заявлении NASA.



Энергетический дисбаланс - это разница между тем, сколько излучающей энергии Солнца поглощается атмосферой планеты и поверхностью по сравнению с тем, сколько теплового инфракрасного излучения возвращается обратно в космос. При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли. Эта система сбора данных позволила точнее оценить скорость нагрева мирового океана.

Повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае следовало бы в космос. Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега. Естественный сдвиг в Тихом океане от прохладной фазы к теплой также сыграл значительную роль в усилении дисбаланса.

Если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата, пишет 
 
 
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NASA сделало шокирующие прогнозы изменения климата. На фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем 16 лет назад.
 
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