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Вратарь Гаити забил самый смешной гол в истории футбола

18.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очень смешной гол пропустил вратарь сборной Гаити в матче отбора Кубка мира между Гаити и Канадой.

На 46-й минуте встречи голкипер Хосе Дюверже получил пас от защитника, но два раза промазал, когда хотел выбить мяч. После этого счёт матча был открыт, а по сумме двух игр Гаити должна была отыграть два гола. К концовке поединка гости пропустили от Канады ещё трижды и проиграли с общим счётом 0:4.

Этот автогол стал одним из самых нелепых в истории футбола.
 
 
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Очень смешной гол пропустил вратарь сборной Гаити в матче отбора Кубка мира между Гаити и Канадой.
 
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