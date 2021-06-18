Возвращаются ли американо-российские отношения во времена Никсона и Брежнева? Действительно ли США и Россия остались непреклонными в своих позициях относительно Беларуси? Как новая атмосфера в отношениях Вашингтона и Москвы может повлиять на политику России в Беларуси?





Эти темы в эфире "Свободы" обсудили политический аналитик Валерий Карбалевич, директор международного аналитического центра GLOBSEC Policy Institute Елена Кудько и руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





Карбалевич

Во время "холодной войны" США и СССР были две сверхдержавы.





Сейчас Россия имеет совсем не тот вес, который имел Советский Союз.





Тогда были понятны рамки, "красные линии", которые базировались на стратегическом балансе.





Сейчас та система разрушена, новой нет.





Целью саммита могло стать определение рамок, в которых будет и дальше происходить конфронтация.





В свое время саммит Трамп — Путин закончился ничем. Нынешний саммит Байден — Путин может закончиться тем же самым.





Белорусский вопрос на саммите не мог быть решен, так как не найдены эти самые рамки американо-российских отношений.





Из заявления Байдена следует, что Путин признал наличие белорусской проблемы.





А Песков поспешил опровергнуть это.





Россия считает, что Беларусь - это ее "задний двор", и США вообще не должны сюда вмешиваться.





А США отрицают концепцию зон влияния.

Кудько

В чем согласны Байден и Путин — что отношения очень плохие.





Больших ожиданий от этого саммита не было.





В советские времена было известно, кто кому должен позвонить, чтобы отношения не стали еще хуже.





Я не думаю, что этот саммит имеет большое стратегическое значение.





Он может так интерпретироваться в России, но я бы не проводила параллелей с американо-советскими отношениями в 70-е годы.





Для Путина вопрос Навального - это экзистенциальный вопрос, вопрос его выживания.





Кибербезопасность - это для Путина вопрос, по которому можно торговаться.





Я не вижу большого противоречия между тем, что сказал Байден и что сказал Песков.





Возможно, они действительно согласились в том, что Лукашенко потерял народную поддержку, но разошлись в мыслях, что же в этой ситуации делать.

Сивицкий

Никто не ожидал серьезных прорывов от этого саммита





Повестка саммита была очень обширной, кроме стратегической стабильности она включала в себя обсуждение ситуаций в различных конфликтных точках.





Белорусский вопрос обсуждался как раз в этой последней группе вопросов региональных "горячих точек".





Несмотря на разногласицу между заявлениями президента Байдена и пресс-секретаря Путина Пескова, мне кажется, что белорусский вопрос, ввиду его малой значимости для Вашингтона — это та сфера, где определенное сотрудничество возможно.





Известно, что по белорусскому вопросу проводилась определенная подготовительная работа накануне саммита.





По этой причине в переговорах принимал участие заместитель главы кремлевской администрации Козак, курирующий политику относительно постсоветского пространства.





Очень показательно, что накануне саммита в США появились публикации, в которых обсуждалась и предлагалась формула сделки между США и Россией.





Я имею в виду статью бывшего советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.





США исходят из того, что не имеют инструментов влияния на Лукашенко.





США признают, что вмешательство Москвы в белорусский кризис необходимо, но оно должно происходить в определенных границах.





Кремль получил своеобразный карт-бланш, но это не должно привести к инкорпорации Беларуси в Россию.











