Фотофакт: Автомобиль ГАИ провалился в смотровую яму









Вот что рассказал порталу один из них: "Я все видел уже по факту, но, насколько мне известно, все сторонние автомобили обязаны проезжать КПП автопарка через проезд без смотровой ямы. В данном же случае сотрудник поехал через проезд, не предназначенный для легковых автомобилей. Итог вы видите сами".





Завалившуюся на бок спецмашину, по словам очевидцев, вскоре достали с помощью автопогрузчика. Как пишут журналисты Intex-press, они попытались получить комментарий в Барановичском ГОВД по поводу случившегося, официальный представитель пообещала уточнить информацию и попросила перезвонить через 20 минут, но трубку не взяла ни в назначенное время ни позже.