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Лавров рассказал Макею о встрече Путина и Байдена

18.06.2021 10:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сергей Лавров проинформировал Владимира Макея о прошедшем в Женеве американо-российском саммите.

Лавров рассказал Макею о встрече Путина и Байдена

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, «С.В.Лавров проинформировал прибывшего в Российскую Федерацию с рабочим визитом В.В.Макея, а также послов стран СНГ об основных итогах состоявшихся накануне в Женеве российско-американских переговоров на высшем уровне».

Участники встречи также «обменялись мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки дня».

 

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Сергей Лавров проинформировал Владимира Макея о прошедшем в Женеве американо-российском саммите.
 
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