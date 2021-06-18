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В Беларуси готовятся пророссийские казаческие «отряды самообороны»

18.06.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси готовятся пророссийские казаческие «отряды самообороны»
Россия организовывает в Беларуси отряды подобные тем, которые в 2014 году действовали в Крыму и после начала войны действовали на Донбассе, что может говорить о подготовке к оккупации. Об этом сообщает проект InformNapalm на «24 канале».

В конце мая 2021 года на страйкбольном полигоне около белорусского города Барановичи собрались представители организации «Белорусское казачество». Мероприятие назвали «сборами казацкой молодежи», однако основную часть собравшихся составляли взрослые мужчины.

Такие сборы проводили впервые и они отличались от «казацких» мероприятий в первую очередь минимальным количеством атрибутики. Отмечается, что для организаторов была важной не атрибутика, а подготовка парамилитарной группы. В описании сборов говорилось, что участники будут заниматься медицинской и тактической подготовкой, учиться выживанию на местности.

На сборах присутствовали несколько лидеров «казацких» организаций Беларуси, среди которых были Степан Жерносек, Тимофей Климчук и Александр Барановский. Также присутствовал Петр Шапко, который является инициатором создания пророссийской партии «Родина», в которой хотят создать «образцовое российское государство».

Отмечается, что подобная консолидация даже ранее соперничающих между собой пророссийских организаций наблюдалась перед началом операции России по захвату Крыма в 2014 году.

При этом в 2019 году в Минск приезжал депутат российского парламента Виктор Водолацкий, который встречался с главой «Белорусского казачества» Николаем Улаховичем. Также на встрече присутствовал секретарь российского посольства в Беларуси.

В Беларуси готовятся пророссийские казаческие «отряды самообороны»

Віктор Водолацький з Леонідом Макуровим /Фото InformNapalm

Позднее в 2019 году представители «Белорусского казачества», в частности, Степан Жерносек, ездили в Москву встречаться со своими коллегами. На встречах зафиксировали главу военно-патриотического российского клуба «Пересвет» Тимофея Климчука. Данный клуб все чаще бывает замечен в пропаганде идей «русского мира».

В Беларуси готовятся пророссийские казаческие «отряды самообороны»

Тимофей Климчук / Фото InformNapalm

Также на сборах в Барановичах были идентифицированы и другие люди, входящие в белорусские парамилитарные формирования. Все эти данные показывают, что под прикрытием казачьих парамилитарных группировок проводится организация и подготовка пророссийских активистов, имеющих связи с российским посольством. В будущем данные формирования могут содействовать российской армии во время реализации оккупационного сценария.
 
Теги: Минск
 
 
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На страйкбольном полигоне собрались представители организации «Белорусское казачество».
 
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