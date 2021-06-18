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Тамара и Павел Глоба предрекли глобальные перемены четырем знакам зодиака в июле

18.06.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тамара и Павел Глоба предрекли глобальные перемены четырем знакам зодиака в июле
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Natalia Shakhanova
Российские астрологи внимательно изучили положение звезд и составили гороскоп на июль 2021 года. По их данным, середина лета будет переломной сразу для четырех знаков зодиака.

За прогнозами Тамары и Павла Глобы следят даже те россияне, которые особо не верят в гороскопы. Знаменитые астрологи максимально ответственно относятся к своей работе и делают самые точные предсказания. Так, по мнению специалистов, июль 2021 года будет спокойным не для всех людей. Четырем представителям зодиакального круга предстоит пережить переломный момент в судьбе.

Астрологи советуют Овнам быть предельно внимательными в середине лета и постараться не упустить удачу. Именно в июле представители знака зодиака могут получить выгодное рабочее предложение, которые окажет влияние на всю дальнейшую жизнь. Месяц у россиян, родившихся в период с 21 марта по 19 апреля, будет стрессовым и напряженным, что может вызвать перемены в личной жизни.

Близнецов в июле ждут как взлеты, так и падения. У представителей знака появится шанс переломить жизнь в лучшую сторону, несмотря на ряд неоднозначных ситуаций в этот период времени. В течение месяца у представителей этого знака зодиака могут произойти переосмысления ценностей, пишет «Экспресс газета».

Девы смогут добиться хорошего результата в любой сфере деятельности, если будут внимательно относиться к деталям и максимально погружаться во все события. Особо трудолюбивых Дев ждет абсолютный успех в делах.

Четвертым знаком зодиака, которому астрологи предрекли глобальные перемены, стал Козерог. В июле на этот знак будет оказывать большое влияние ретроградный Юпитер, что благоприятно скажется на делах, уверенности в себе и привлекательности. Ожидаются глобальные перемены в личной жизни.
 
 
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