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Группа «Кино» исполнила в Минске «Перемен»
Источник материала: UDF
Группа «Кино»
Одной из песен, которые исполнила группа, стала «Мы ждем перемен» — символ протестов прошлого года, пишет
Во время концерта в «Минск-арене» читатели заметили красно-зеленые флаги на видеокубе и верхних ярусах трибун.
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Во время концерта в «Минск-арене» читатели заметили красно-зеленые флаги на видеокубе.
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