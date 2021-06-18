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Группа «Кино» исполнила в Минске «Перемен»

18.06.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Группа «Кино» исполнила в Минске «Перемен»
Группа «Кино»
17 июня в Минске прошел концерт группы «Кино». Музыканты выступили в Беларуси впервые после гибели лидера коллектива Виктора Цоя в 1990-м.

Одной из песен, которые исполнила группа, стала «Мы ждем перемен» — символ протестов прошлого года, пишет Tut.by.

Во время концерта в «Минск-арене» читатели заметили красно-зеленые флаги на видеокубе и верхних ярусах трибун.
 
Теги: Минск
 
 
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Во время концерта в «Минск-арене» читатели заметили красно-зеленые флаги на видеокубе.
 
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