В Иране проходят выборы президента









Борьбу за президентское кресло ведут четыре кандидата. Изначально претендентов было больше, однако за последнюю неделю многие сняли свою кандидатуру.





Фаворитом президентской гонки считается Ибрахим Раиси. 60-летний политик, находящийся под американскими санкциями, с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".





В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.





Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.





Помимо него, борьбу за пост президента ведет Мохсен Резаи, который в 1980-90-х годах возглавлял Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Согласно опросам, он занимает второе место, однако сильно отстает от Раиси.





Кандидатами также являются бывший глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати и заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми.





Президент Ирана избирается на четыре года. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос.





Согласно закону, президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы, на которых построена Исламская Республика Иран и принадлежность к официальной религии страны.





Нынешний глава государства Хасан Рухани не сможет баллотироваться вновь из-за ограничений по сроку пребывания у власти.





Эксперты отмечают, что предстоящие выборы могут ознаменовать конец правлению в стране реформаторов, к которым относят Рухани, и прихода ко власти сторонников консерваторов - более враждебно относящихся к идее какого бы то ни было сотрудничества с Западом. Они также ожидают низкую явку избирателей в этом году.



