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Остаться без паспорта за экстремизм. Три важных новшества закона о гражданстве

18.06.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси меняется порядок приобретения и прекращения гражданства. Naviny.by рассказывают, о чем нужно знать не только иностранцам, но и самим белорусам.

Остаться без паспорта за экстремизм. Три важных новшества закона о гражданстве

Закон № 67-З, который меняет закон «О гражданстве Республики Беларусь», был подписан в декабре прошлого года, а вступает в силу 18 июня.

Новый документ совершенствует старый и, как утверждают разработчики, направлен в том числе на «улучшение демографического потенциала и обеспечение внутренней безопасности государства».

Об этом сообщает департамент по гражданству и миграции МВД.

 

В гражданстве могут восстановить

Закон вводит новый институт — восстановление в гражданстве.

Такое право получат лица, которые сначала имели белорусское гражданство, но потом утратили его. Например, будучи ребенком по заявлению своих родителей.

В том случае, если эти люди достигли совершеннолетия, вернулись в страну и постоянно проживают здесь, их восстановят в гражданстве Беларуси.

Об этом говорится в статье 15.1, которой раньше не было в законе.

 

Утрата гражданства за экстремизм

По новым правилам, с 18 июня люди могут утратить белорусское гражданство, если участвовали в террористической и другой экстремистской деятельности либо причинили тяжкий вред интересам государства.

Этот факт должен быть подтвержден решением суда, которое вступило в силу. Об этом сказано в статье 19 закона, которая была дополнена.

Новая норма об утрате гражданства не распространяется на граждан, которые родились в пределах современной территории республики или являются гражданами бывшего СССР и получили гражданство Беларуси.

Она касается лишь совершеннолетних лиц, которые получили гражданство в результате приема, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами.

Кроме того, круг лиц, в отношении которых гражданство не может быть прекращено, дополнен новой категорией. Это подозреваемые по уголовным делам о преступлениях, совершенных в Беларуси.

Такое нововведение в статье 20 закона позволит исключить ситуации, когда прекращение гражданства может помочь лицу избежать ответственности за совершенное им деяние, отмечают в МВД.

 

Иностранцы смогут получить гражданство быстрее

Иностранец, который желает получить белорусское гражданство, должен непрерывно и постоянно проживать в Беларуси семь лет. Выезжать за границу ему разрешается не более чем на три месяца в течение каждого года.

Новый закон с 18 июня сокращает срок проживания до пяти лет, а вместо «трех месяцев» использует формулировку «не более 90 суток».

Кроме того, дополнен круг лиц, которые могут получить белорусское гражданство в льготном порядке.

В частности, к ним отнесены постоянно проживающие в стране лица, которые состоят в браке с гражданином Беларуси (не менее трех лет) и имеют общего несовершеннолетнего ребенка — гражданина Беларуси.

Отметим, что многие изменения в законе направлены именно на то, чтобы закрепить принцип учета наилучших интересов ребенка при принятии решений по вопросам гражданства.

Упрощенная процедура получения гражданства вводится для тех, кто получил высшее образование в нашей стране и работает здесь не менее трех лет.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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В Беларуси меняется порядок приобретения и прекращения гражданства. Naviny.by рассказывают, о чем нужно знать не только иностранцам, но и самим белорусам.
 
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