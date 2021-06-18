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Остаться без паспорта за экстремизм. Три важных новшества закона о гражданстве
Источник материала: Навiны
В Беларуси меняется порядок приобретения и прекращения гражданства. Naviny.by рассказывают, о чем нужно знать не только иностранцам, но и самим белорусам.
Закон
Новый документ совершенствует старый и, как утверждают разработчики, направлен в том числе на «улучшение демографического потенциала и обеспечение внутренней безопасности государства».
Об этом
В гражданстве могут восстановить
Закон вводит новый институт — восстановление в гражданстве.
Такое право получат лица, которые сначала имели белорусское гражданство, но потом утратили его. Например, будучи ребенком по заявлению своих родителей.
В том случае, если эти люди достигли совершеннолетия, вернулись в страну и постоянно проживают здесь, их восстановят в гражданстве Беларуси.
Об этом говорится в статье 15.1, которой раньше не было в законе.
Утрата гражданства за экстремизм
По новым правилам, с 18 июня люди могут утратить белорусское гражданство, если участвовали в террористической и другой экстремистской деятельности либо причинили тяжкий вред интересам государства.
Этот факт должен быть подтвержден решением суда, которое вступило в силу. Об этом сказано в статье 19 закона, которая была дополнена.
Новая норма об утрате гражданства не распространяется на граждан, которые родились в пределах современной территории республики или являются гражданами бывшего СССР и получили гражданство Беларуси.
Она касается лишь совершеннолетних лиц, которые получили гражданство в результате приема, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами.
Кроме того, круг лиц, в отношении которых гражданство не может быть прекращено, дополнен новой категорией. Это подозреваемые по уголовным делам о преступлениях, совершенных в Беларуси.
Такое нововведение в статье 20 закона позволит исключить ситуации, когда прекращение гражданства может помочь лицу избежать ответственности за совершенное им деяние, отмечают в МВД.
Иностранцы смогут получить гражданство быстрее
Иностранец, который желает получить белорусское гражданство, должен непрерывно и постоянно проживать в Беларуси семь лет. Выезжать за границу ему разрешается не более чем на три месяца в течение каждого года.
Новый закон с 18 июня сокращает срок проживания до пяти лет, а вместо «трех месяцев» использует формулировку «не более 90 суток».
Кроме того, дополнен круг лиц, которые могут получить белорусское гражданство в льготном порядке.
В частности, к ним отнесены постоянно проживающие в стране лица, которые состоят в браке с гражданином Беларуси (не менее трех лет) и имеют общего несовершеннолетнего ребенка — гражданина Беларуси.
Отметим, что многие изменения в законе направлены именно на то, чтобы закрепить принцип учета наилучших интересов ребенка при принятии решений по вопросам гражданства.
Упрощенная процедура получения гражданства вводится для тех, кто получил высшее образование в нашей стране и работает здесь не менее трех лет.
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