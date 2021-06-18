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Лавров утверждает, что у России и Беларуси есть общее видение интеграции
Источник материала: АФН
Россия и Беларусь имеют общее видение того, как продвигаться по всем направлениям сотрудничества, включая интеграционные вопросы.
Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
"У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в обстановке, которая в сегодняшнем мире весьма непростая", - сказал Лавров, которого цитирует ТАСС.
"Вчера мы имели возможность также пообщаться после нашей двусторонней встречи с послами стран Содружества независимых государств. Обсудили ключевые вопросы международной обстановки", - добавил министр.
По словам Лаврова, на вчерашней встрече были изложены оценки саммита, который состоялся 16 июня в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
"И сегодня у нас уже в расширенном составе предстоит разговор по целому ряду дополнительных тем. Рассчитываем, что это будет продуктивно, как всегда", - заключил глава МИД РФ.
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Россия и Беларусь имеют общее видение того, как продвигаться по всем направлениям сотрудничества, включая интеграционные вопросы.
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