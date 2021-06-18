Евразийский «зонтик» не поможет Беларуси защититься от европейских санкций

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«Наше мнение»

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«Радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что, если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься, как давление на всю организацию. Конечно, мы не военный союз, как ОДКБ, например, где эти механизмы существуют. Но в последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем военные непосредственно действия», – аргументировал свою позицию Головченко.

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