Даже Кафке это не пришло бы в голову: суд над минчанкой, отказавшей в аренде квартиры помощнице прокурора, сделали закрытым!

Оnliner.by Причиной для ее использования послужила еще более нестандартная ситуация: минчанка досрочно расторгла договор аренды с помощницей прокурора из-за того, что она, собственно, помощница прокурора, пишет





Эта история стала прецедентом и вызвала бурные обсуждения: таких случаев в Беларуси, по всей видимости, еще не было. Сегодня начался суд над этой самой минчанкой.





Ольга Синелева пришла на заседание с адвокатом. До начала процесса говорить минчанка не захотела: адвокат попросил повременить и перенести общение с прессой на потом.





В начале процесса Синелева рассказывает о себе: работала в IT, сейчас находится в декрете, воспитывает маленького ребенка.





"Потерпевшая" тоже пришла в суд. Обвинитель попросил провести заседание в закрытом режиме, чтобы не навредить помощнику прокурора и ее семье.





причина такой просьбы — личное знакомство потерпевшей и обвинителя, личных данных помощника прокурора нет даже в материалах дела, а потому суд закрывать нельзя. Адвокат Синелевы заявил, что





Потерпевшая, помощник прокурора, с этим не согласилась.





После довольно продолжительного совещания судья все же решила сделать заседание закрытым: всех слушателей и прессу попросили уйти.





(будет дополнено)





Напомним, что женщину судят по ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение равноправия граждан».





Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Также можно получить штраф, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.