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Даже Кафке это не пришло бы в голову: суд над минчанкой, отказавшей в аренде квартиры помощнице прокурора, сделали закрытым!

18.06.2021 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этой истории мы узнали в начале июня, когда на сайте прокуратуры появился отчет о заведении уголовного дела по очень редкой статье — о нарушении равноправия граждан. О наличии такой статьи абсолютное большинство граждан, видимо, даже и не подозревали.

Даже Кафке это не пришло бы в голову: суд над минчанкой, отказавшей в аренде квартиры помощнице прокурора, сделали закрытым!
иллюстрация к роману Франца Кафки "Процесс"
Причиной для ее использования послужила еще более нестандартная ситуация: минчанка досрочно расторгла договор аренды с помощницей прокурора из-за того, что она, собственно, помощница прокурора, пишет Оnliner.by

Эта история стала прецедентом и вызвала бурные обсуждения: таких случаев в Беларуси, по всей видимости, еще не было. Сегодня начался суд над этой самой минчанкой. 

Ольга Синелева пришла на заседание с адвокатом. До начала процесса говорить минчанка не захотела: адвокат попросил повременить и перенести общение с прессой на потом.

В начале процесса Синелева рассказывает о себе: работала в IT, сейчас находится в декрете, воспитывает маленького ребенка.

"Потерпевшая" тоже пришла в суд. Обвинитель попросил провести заседание в закрытом режиме, чтобы не навредить помощнику прокурора и ее семье. 

Адвокат Синелевы заявил, что причина такой просьбы — личное знакомство потерпевшей и обвинителя, личных данных помощника прокурора нет даже в материалах дела, а потому суд закрывать нельзя. 

Потерпевшая, помощник прокурора, с этим не согласилась.

После довольно продолжительного совещания судья все же решила сделать заседание закрытым: всех слушателей и прессу попросили уйти.

(будет дополнено)

Напомним, что женщину судят по ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение равноправия граждан». 

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Также можно получить штраф, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.
 
Теги: знакомства
 
 
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Об этой истории мы узнали в начале июня, когда на сайте прокуратуры появился отчет о заведении уголовного дела по очень редкой статье — о нарушении равноправия...
 
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