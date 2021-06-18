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Даже Кафке это не пришло бы в голову: суд над минчанкой, отказавшей в аренде квартиры помощнице прокурора, сделали закрытым!
Источник материала: Партизан
Об этой истории мы узнали в начале июня, когда на сайте прокуратуры появился отчет о заведении уголовного дела по очень редкой статье — о нарушении равноправия граждан. О наличии такой статьи абсолютное большинство граждан, видимо, даже и не подозревали.
иллюстрация к роману Франца Кафки "Процесс"
Причиной для ее использования послужила еще более нестандартная ситуация: минчанка досрочно расторгла договор аренды с помощницей прокурора из-за того, что она, собственно, помощница прокурора, пишет
Эта история стала прецедентом и вызвала бурные обсуждения: таких случаев в Беларуси, по всей видимости, еще не было. Сегодня начался суд над этой самой минчанкой.
Ольга Синелева пришла на заседание с адвокатом. До начала процесса говорить минчанка не захотела: адвокат попросил повременить и перенести общение с прессой на потом.
В начале процесса Синелева рассказывает о себе: работала в IT, сейчас находится в декрете, воспитывает маленького ребенка.
"Потерпевшая" тоже пришла в суд. Обвинитель попросил провести заседание в закрытом режиме, чтобы не навредить помощнику прокурора и ее семье.
Адвокат Синелевы заявил, что причина такой просьбы — личное знакомство потерпевшей и обвинителя, личных данных помощника прокурора нет даже в материалах дела, а потому суд закрывать нельзя.
Потерпевшая, помощник прокурора, с этим не согласилась.
После довольно продолжительного совещания судья все же решила сделать заседание закрытым: всех слушателей и прессу попросили уйти.
(будет дополнено)
Напомним, что женщину судят по ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение равноправия граждан».
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Также можно получить штраф, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.
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Даже Кафке это не пришло бы в голову: суд над минчанкой, отказавшей в аренде квартиры помощнице прокурора, сделали закрытым!
Об этой истории мы узнали в начале июня, когда на сайте прокуратуры появился отчет о заведении уголовного дела по очень редкой статье — о нарушении равноправия...
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