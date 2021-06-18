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На Евробаскете во время госгимна Беларуси крупно показали БЧБ и "Пагоню"
Источник материала: Партизан
БТ пришлось срочно реагировать - вместо трансляции появилась заставка турнира
скриншот видео
Женская сборная Беларуси стартовала на Евробаскете матчем против испанок. Без капитана Екатерины Снытиной, завершившей карьеру в «националке» из-за нежелания играть для режима и согласовывать с ним свои высказывания, зато с бекграундом в виде молчаливого согласия с действиями властей (за парой исключений). В этой связи сборная вряд ли сможет рассчитывать на активную поддержку от беларуских болельщиков.
С этим связано или не с этим, но боевого настроя у команды перед игрой не было видно. На исполнение госгимна ряд сборниц вышла, будто бы их сопровождают силовики – с сомкнутыми за спиной руками.
Но самое интересное произошло под конец гимна – операторы и режиссер трансляции из Испании
На реакцию от беларуского госТВ потребовалось меньше трех секунд – неугодную режиму символику «загородили» заставкой турнира. Кажется, стабильность не успела пострадать.
На этом фоне сборная вдруг преподнесла сенсацию – в концовке матча вырвала победу (53:51) у Испании, значившейся безоговорочным фаворитом.
Неужто эффект от болельщиков?
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БТ пришлось срочно реагировать - вместо трансляции появилась заставка турнира
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