МАРТ разрешил общепиту использовать целый ряд пластиковой тары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением № 42, которое опубликовано 18 июня на Национальном правовом интернет-портале, внесло изменения в перечень запрещенной в общепите пластиковой тары.



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Согласно новому перечню, к запрещенной в объектах общественного питания пластиковой таре относятся вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, тарелки, коробки (за исключением предназначенных для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий), чашки.

При этом из перечня запрещенной пластиковой тары исключены пластиковые стаканы объемом 300 мл и более, трубочки (соломинки) для напитков, контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

Проект госрешения, предусматривающий эти изменения, в мае Министерство антимонопольного регулирования и торговли выносило на общественное обсуждение.

По мнению разработчиков документа, возврат перечисленных выше пластиковых товаров в общепит позволит «обеспечить соблюдение субъектами общественного питания установленных законодательством и технологическими документами требований к качеству и хранению продукции, а также предупредить рост цен на продукцию общественного питания ввиду отсутствия альтернативной упаковки из экоматериалов отечественного производства».

По данным МАРТ, стоимость импортной упаковки из экоматериалов в среднем в два—четыре раза выше стоимости аналогичной одноразовой продукции из пластика.

По мнению министерства, запрет на использование в общепите пластиковых стаканов объемом 300 мл и более, трубочек (соломинок) для напитков, контейнеров, лотков, ланч-боксов, коррексов, банок и бутылок мог бы «привести к ухудшению качества обслуживания потребителей, росту цен и уходу с рынка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Как сообщалось, 1 января 2021 года в Беларуси введен запрет на использование и продажу в объектах общественного питания многих видов одноразовой пластиковой посуды (в том числе вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек и соломинок для напитков). Данное решение власти приняли в целях сокращения использования в общепите одноразовой пластиковой посуды и «замены ее на бумажную и иные виды экологичной упаковки».