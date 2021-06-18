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Встреча Макея и Лаврова в Москве – прямая трансляция

18.06.2021 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл в Москву накануне для переговоров с российским коллегой Сергей Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств провели в четверг встречу, на которой Лавров проинформировал своего белорусского коллегу об итогах встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Напомним, на саммите обсуждался белорусский вопрос.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг рассказала, что одной из тем переговоров министров станет задержание в Минске гражданки России Софии Сапеги.

Сапега была задержана в Национальном аэропорту Минск 23 мая вместе с основателем Telegram-канала NEXTA ("Нехта"), признанного в Беларуси экстремистским, Романом Протасевичем.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в российской столице ходят переговоры глав МИД России и Беларуси Сергей Лаврова и Владимира Макея. Прямую трансляцию переговоров смотрите на Sputnik.
 
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