Встреча Макея и Лаврова в Москве – прямая трансляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл в Москву накануне для переговоров с российским коллегой Сергей Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств провели в четверг встречу, на которой Лавров проинформировал своего белорусского коллегу об итогах встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Напомним, на саммите обсуждался белорусский вопрос.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг рассказала, что одной из тем переговоров министров станет задержание в Минске гражданки России Софии Сапеги.

Сапега была задержана в Национальном аэропорту Минск 23 мая вместе с основателем Telegram-канала NEXTA ("Нехта"), признанного в Беларуси экстремистским, Романом Протасевичем.