|
Остаться в живых: Бузова станет ведущей экстремального шоу
18.06.2021 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская телезвезда Ольга Бузова продолжает взбираться по карьерной лестнице: брюнетка станет ведущей нового экстремального реалити-шоу.
Бузова с 18 лет стоит карьеру на телевидении. После отказа участвовать в перезапуске "Дома-2" на канале "Ю", ведущая уступила место своему экс-бойфренду Даве, а сама заинтересовалась театром и экстремальными проектами.
Ведущая заняла позицию главного амбассадора канала ТНТ и приняла приглашение стать звездой нового реалити-шоу - аналога "Последнего героя".
Как сообщило издание StarHit, съемки стартуют этим летом и пройдут в самом жарком месте на Земле, а компанию "поющей ведущей" составят другие знаменитости. Рабочее название проекта - "Звезды в Африке" и, по словам создателей, "строить любовь там никто не будет".
Ранее состоялся
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Поющую ведущую" ожидает новое, увлекательное приключение - на этот раз без романтики, но по мотивам "Последнего героя".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)