Остаться в живых: Бузова станет ведущей экстремального шоу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская телезвезда Ольга Бузова продолжает взбираться по карьерной лестнице: брюнетка станет ведущей нового экстремального реалити-шоу.

Бузова с 18 лет стоит карьеру на телевидении. После отказа участвовать в перезапуске "Дома-2" на канале "Ю", ведущая уступила место своему экс-бойфренду Даве, а сама заинтересовалась театром и экстремальными проектами.

Ведущая заняла позицию главного амбассадора канала ТНТ и приняла приглашение стать звездой нового реалити-шоу - аналога "Последнего героя".

Как сообщило издание StarHit, съемки стартуют этим летом и пройдут в самом жарком месте на Земле, а компанию "поющей ведущей" составят другие знаменитости. Рабочее название проекта - "Звезды в Африке" и, по словам создателей, "строить любовь там никто не будет".

Ранее состоялся дебют Бузовой в спектакле про Сталина, а вот мечта стать футбольным арбитром так и не воплотилась в реальность.

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