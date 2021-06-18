Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Wargaming выкупила 76 квартир в Вильнюсе Сумма сделки может достигать 20 млн евро.

Сумма сделки может достигать 20 млн евро, пишети отмечает, что это беспрецедентный случай для Литвы.29-этажный комплекс Tower на 180 квартир – долгострой, строительство завершили только два года назад.Как пишет литовское издание, квартиры предназначаются для белорусских айтишников. Отсюда сотрудникам Wargaming будет удобно добираться до офиса компании в бизнес-центре Quadrum, который находится на той же улице. Wargaming занимает в бизнес-центре пять этажей. Вильнюсский офис компании планирует создать до 400 рабочих мест.