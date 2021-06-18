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Wargaming выкупила 76 квартир в Вильнюсе

18.06.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Wargaming выкупила 76 квартир в Вильнюсе
Компания Wargaming выкупила 76 квартир в жилом комплексе Tower на проспекте Конституции в Вильнюсе.

Сумма сделки может достигать 20 млн евро, пишет Irytas.lt и отмечает, что это беспрецедентный случай для Литвы.

29-этажный комплекс Tower на 180 квартир – долгострой, строительство завершили только два года назад.

Как пишет литовское издание, квартиры предназначаются для белорусских айтишников. Отсюда сотрудникам Wargaming будет удобно добираться до офиса компании в бизнес-центре Quadrum, который находится на той же улице. Wargaming занимает в бизнес-центре пять этажей. Вильнюсский офис компании планирует создать до 400 рабочих мест.
 
 
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Сумма сделки может достигать 20 млн евро.
 
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