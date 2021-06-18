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Wargaming выкупила 76 квартир в Вильнюсе
Источник материала: UDF
Сумма сделки может достигать 20 млн евро, пишет
29-этажный комплекс Tower на 180 квартир – долгострой, строительство завершили только два года назад.
Как пишет литовское издание, квартиры предназначаются для белорусских айтишников. Отсюда сотрудникам Wargaming будет удобно добираться до офиса компании в бизнес-центре Quadrum, который находится на той же улице. Wargaming занимает в бизнес-центре пять этажей. Вильнюсский офис компании планирует создать до 400 рабочих мест.
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Сумма сделки может достигать 20 млн евро.
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