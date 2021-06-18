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«Минск-Новости»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вы заступаете на передовую линию». Лукашенко проводит кадровые назначения Кадровые изменения коснутся также некоторых посольств Беларуси.

Он отметил важность исполнительской дисциплины для тех, кто будет руководить на местах, преимущественно в сельскохозяйственных регионах.обратил внимание на важность пристального и принципиального контроля за исполнением принимаемых решений.— Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми. Особенно для вас. Потому что вы как всегда заступаете на передовую линию. Потому что вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением. С нашими людьми, — обратился Лукашенко к приглашенным.Кроме того, по сообщению Telegram-канала «Пул Первого», кадровые изменения коснутся также некоторых посольств Беларуси и одного из важнейших предприятий страны.