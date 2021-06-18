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«Вы заступаете на передовую линию». Лукашенко проводит кадровые назначения
Источник материала: UDF
Фото: minsknews.by
Он отметил важность исполнительской дисциплины для тех, кто будет руководить на местах, преимущественно в сельскохозяйственных регионах. Александр Лукашенко обратил внимание на важность пристального и принципиального контроля за исполнением принимаемых решений.
— Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми. Особенно для вас. Потому что вы как всегда заступаете на передовую линию. Потому что вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением. С нашими людьми, — обратился Лукашенко к приглашенным.
Кроме того, по сообщению Telegram-канала «Пул Первого», кадровые изменения коснутся также некоторых посольств Беларуси и одного из важнейших предприятий страны.
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Кадровые изменения коснутся также некоторых посольств Беларуси.
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