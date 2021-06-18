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Праздник 18 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.
Именинники этого дня – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор.
Главные приметы этого дня:
Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.
Если выполоть весь бурьян в этот день - он больше не появится.
Что нельзя делать в этот день:
Нельзя собирать сон-траву просто так.
Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.
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Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
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