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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 18 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.Именинники этого дня – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор.Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.Если выполоть весь бурьян в этот день - он больше не появится.Нельзя собирать сон-траву просто так.Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.