Источник материала: UDF



Слева Ольга Синилёва, справа Алина Касьянчик. Фото прислано читателем

Касьянчик в суде над журналистками Андреевой и Чульцовой

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Судят минчанку, которая попросила съехать из арендной квартиры прокурора Касьянчик 18 июня дело начала рассматривать судья Анжела Костюкевич.

стала известна по громких политическим процессам. Например, она представляла обвинение в суде по делу журналисток «Белсата», которых отправили на 2 года в колонию.а попросила прокурора съехать с квартиры — та съехала. Но Синилёву за это теперь судят.Хозяйку квартиры обвиняют по статье 190 УК (нарушение равноправия граждан). Ей грозит наказание от штрафа до двух лет колонии.Ранее Tut.by писал, что конфликта между хозяйкой и нанимательницей не было. Касьянчик было предложено выехать, она согласилась. И когда нашла новое жилье, договор расторгли по согласию сторон.Генпрокуратура, в свою очередь, отмечала, что нанимательница жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель «поддалась информационному воздействию телеграм-каналов и других интернет-ресурсов» и потребовала освободить съемное жилье.18 июня дело начала рассматривать судьяСинилёва замужем, имеет двоих несовершеннолетних детей. На данный момент в отпуске по уходу за ребенком, работала программистом.Пришла на процесс и потерпевшая прокурор Касьянчик. Интересно, что пришла она вместе с другой молодой прокуроршей Валерией Таратынко, которая также известна по политическим процессам.В начале заседания гособвинитель Кунцевич попросила судью закрыть процесс — «чтобы обеспечить безопасность потерпевшей и не оглашать детали ее частной жизни».Адвокат Мочалов выступил категорически против. Он подчеркнул: в материалах дела «ровно ноль частных данных Алины Касьянчик», нет не то что адреса — даже номера ее телефона.Обвиняемая поддержала позицию адвоката, потерпевшая прокурор — позицию своей коллеги-обвинителя.В результате судья Анжела Костюкевич объявила процесс закрытым. Граждан и прессу пустят только на оглашение приговора.