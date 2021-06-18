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Лавров - Макею: у РФ и Беларуси есть общее видение, как продвигаться по интеграционным вопросам

18.06.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел России отметил, что ранее обсудил ключевые вопросы международной обстановки с главой МИД Беларуси

Москва и Минск имеют общее видение того, как продвигаться по всем направлениям сотрудничества, включая интеграционные вопросы, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

"У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в обстановке, которая в сегодняшнем мире весьма непростая", - сказал он.

"Вчера мы имели возможность также пообщаться после нашей двусторонней встречи с послами стран Содружества независимых государств. Обсудили ключевые вопросы международной обстановки", - добавил министр.

По словам Лаврова, на встрече были изложены оценки саммита, который состоялся 16 июня в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. "И сегодня у нас уже в расширенном составе предстоит разговор по целому ряду дополнительных тем", - заключил глава МИД РФ.
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел России отметил, что ранее обсудил ключевые вопросы международной обстановки с главой МИД Беларуси
 
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