Лавров - Макею: у РФ и Беларуси есть общее видение, как продвигаться по интеграционным вопросам

Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Москва и Минск имеют общее видение того, как продвигаться по всем направлениям сотрудничества, включая интеграционные вопросы, заявил в пятницу министр иностранных дел России, открывая переговоры с главой МИД Беларуси





"У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в обстановке, которая в сегодняшнем мире весьма непростая", - сказал он.





"Вчера мы имели возможность также пообщаться после нашей двусторонней встречи с послами стран Содружества независимых государств. Обсудили ключевые вопросы международной обстановки", - добавил министр.





По словам Лаврова, на встрече были изложены оценки саммита, который состоялся 16 июня в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. "И сегодня у нас уже в расширенном составе предстоит разговор по целому ряду дополнительных тем", - заключил глава МИД РФ.