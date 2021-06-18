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Беларусь и Сербия в европейском контексте

18.06.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подав заявку на вступление в ЕС, Белград продолжает балансировать между Востоком и Западом

Беларусь и Сербия в европейском контексте
Лукашенко в Белграде на встрече с президентом Сербии Вучичем, архивное фото. Декабрь 2019 г.
Лишь через несколько недель после того, как Европейский союз принял декларацию, осуждающую Беларусь за принудительную посадку самолета Ryanair и арест независимого журналиста Романа Протасевича, Сербия – кандидат в члены ЕС – к этой декларации присоединилась. 

Однако ни сербское правительство, ни подавляющее большинство сербских СМИ не объявили об этом открыто. Документ был опубликован на веб-сайте Европейского совета, и лишь немногие издания упомянули о нем.

О том, что происходит в отношениях между Минском, Белградом и Брюсселем - в репортаже корреспондента Сербской службы «Голоса Америки» Йованы Дурович.

В соответствии с 31-й статьей документа о присоединении Сербии к ЕС она обязуется соответствовать внешней политике Евросоюза. Правительство Сербии не ответило на запрос «Голоса Америки», почему это решение держится в секрете. 

Оно также хранит молчание по вопросу введения санкций, аналогичных санкциям ЕС, в отношении Беларуси, закрытия воздушного пространства для белорусских самолетов, запрете авиакомпании Air Serbia летать в Беларусь. («Белавиа», по ее сообщению, не будет летать в Белград до конца июня из-за европейских санкций.) 

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич (Ana Brnabić) ранее заявила, что решение Сербии о санкциях будет основываться на двух критериях – движении в сторону ЕС и на национальных интересах.

Последний доклад ЕС по Сербии был негативным, особенно в отношении правовой системы и коррекции внешней политики, говорит Зоран Миливоевич, эксперт по международным отношениям и бывший дипломат. Из-за отсутствия прогресса Евросоюз, вероятно, не продвинется дальше в переговорах с Сербией в июне этого года. 

За последние 18 месяцев ни одна новая статья переговоров не была открыта или закрыта для рассмотрения. Сербия подала заявку на членство в ЕС еще в 2009 году, переговоры начались на следующий год, но за 11 прошедших лет лишь 18 из 35 статей были согласованы.

«На мой взгляд, Сербия решила присоединиться к позиции ЕС по Беларуси, потому что надеялась улучшить эти свои результаты, открыть новые статьи в июне на переговорах. С одной стороны, Сербия пыталась показать, что она солидарна с внешней политикой ЕС, а с другой – сербское правительство рассматривало действия Беларуси как реальное воздушное пиратство, которое недопустимо», – сказал Миливоевич.

Таким образом Сербия солидаризировалась с политикой Евросоюза в отношении Беларуси уже второй раз. Первый раз это произошло в августе 2020 года, когда она согласилась с резолюцией ЕС, осуждающей фальсификацию президентских выборов и жестокое подавление антиправительственных протестов Александром Лукашенко. 

После этого премьер-министр Брнабич высказалась в том духе, что «Лукашенко это не понравится». Белград тогда не вводил санкции в отношении Минска, и Миливоевич считает, что также будет и в этот раз.

«Я думаю, что санкции исключены. Участие Сербии в совместных белорусско-российско-сербских военных учениях «Славянское братство» показывает, что Сербия не пойдет дальше поддержки декларации Евросоюза. Белград будет искать возможность присоединиться к резолюциям ЕС, которые он считает менее проблемными для своей позиции, так что это, безусловно, исключает другие резолюции или санкции против России и Китая».

Учения «Славянское братство» начали проводить с 2015 года, и каждый год принимающей является новая страна – Сербия, Россия или Беларусь. В прошлом году, когда учения проходили в Беларуси, Сербия не стала в них участвовать, и министр обороны Александр Вулин заявил, что решение было принято под «сильным давлением ЕС»: в сентябре 2020 года Сербия приостановила все учения как с восточными, так и с западными партнерами на шесть месяцев. 

Но в июне 2021 года, одновременно присоединяясь к резолюции ЕС и участвуя в «Славянском братстве» в России, Сербия попала под критику докладчика Европейского парламента по Сербии Владимира Бильчика (Vladimir Bilcik).

«Сербская дипломатия ищет европейской поддержки, и новости о совместных российско-белорусско-сербских учениях «Славянское братство» этому не способствуют. Европейская перспектива связана с четким выбором внешней политики, особенно в современной геополитике», – написал Бильчик в своем Твиттере.

В 2017 году Сербия и Беларусь подписали соглашение о военном сотрудничестве, по которому Сербия получила четыре белорусских самолета МиГ-29, нуждающихся в ремонте и модернизации. Эти самолеты были показаны 9 июня на военном аэродроме в Батайнице, недалеко от Белграда. 

Белград и Минск также имеют другие соглашения о сотрудничестве в области торговли, науки, туризма, образования и экстрадиции осужденных граждан, все из которых были подписаны во время визита Лукашенко в Белград в 2019 году.

Бывший посол Сербии в Беларуси Среко Джукич рассказал Сербской службе «Голоса Америки», что сотрудничество между двумя странами активизировалось еще в 2012 году, когда к власти пришла Сербская прогрессивная партия нынешнего президента Александра Вучича: 

«Когда Сербская прогрессивная партия пришла к власти, отношения с так называемым «русским миром», в который входит Беларусь, начали развиваться – особенно в военной области, а также на самом высоком политическом уровне. Но если мы посмотрим на торговлю, а это главное, то сегодня ее объем еще меньше, чем 10 лет назад».

Эксперты говорят, что когда речь заходит об отношениях между Белградом и Минском, следует помнить о роли Москвы: 

«Беларусь по-прежнему придерживается своей политики непризнания независимости Косово, а это очень важно для Сербии. Другая важный момент – это отношения Сербии с Россией, которая также не признает независимость Косово и развивает стратегическое партнерство с Сербией, которое может сыграть свою роль в будущем. То же относится и к Китаю», – сказал Миливоевич.

«Что касается внешней политики, то очевидно, что Сербия не является надежным партнером ни для одной международной организации или государства. Она пытается балансировать, но речь идет не о подлинном балансе, а о краткосрочной тактике, – сказал Сербской службе «Голоса Америки» директор неправительственного института европейской политики Наим Лео Бешири (Naim Leo Besiri, Institut za evropske poslove). – На самом деле и Брюссель, и Вашингтон, а также Минск и Москва могут считать Сербию «троянским конем», партнером, на которого можно положиться временно, но не в стратегической перспективе».

Нынешние геополитические обстоятельства могут позволить Сербии в течение некоторого времени продолжать балансировать между Востоком и Западом, и одна из причин заключается в том, что вопрос расширения ЕС в настоящее время не занимает значительное место в повестке дня Брюсселя, говорит Миливоевич. 

Но как только расширение ЕС станет более динамичным, считает он, и если диалог между Белградом и Приштиной принесет свои результаты – Сербия повернется в сторону ЕС.
 
Теги: Минск
 
 
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Подав заявку на вступление в ЕС, Белград продолжает балансировать между Востоком и Западом
 
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