Суд по делу Николая Дедка начнется 29 июня в Минске

Судебный процесс по делу блогера, журналиста и активиста анархистского движения Николая Дедка начнется 29 июня, сообщила БелаПАН адвокат Наталья Мацкевич.





В уведомлении, полученном защитой 18 июня, говорится, что заседание начнется в 10.00 в Минском городском суде. Исходя из того, что в документе не сказано о закрытости заседаний, процесс будет открытым.

По словам адвоката, Николай чувствует себя нормально, насколько это возможно в условиях СИЗО, настроен на суд решительно. «Он невероятно стойкий», — сказала Мацкевич.

Дедку предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта); ч. 2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, с использованием интернета); ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

По данным следствия, днем 23 августа 2020 года «обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске, в ходе которого, осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движения транспорта».

По информации Следственного комитета, также Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал, в котором распространял различные материалы, «используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма».

Дедка задержали 12 ноября 2020 года сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в поселке Сосновый Осиповичского района (Могилевская область).

Белорусские правозащитники признали Николая Дедка политзаключенным. Его отец Александр Дедок заявил, что при задержании сын был сильно избит, а на допросах его пытали с использованием слезоточивого газа. Заявление о пытках было передано в Следственный комитет. Адвокат сообщила, что ответ на заявление — это часть уголовного дела, поэтому не может рассказать о его содержании.

Дедка прежде уже признавали политзаключенным. В сентябре 2010 года его взяли под стражу, а в мае 2011-го — приговорили к четырем с половиной годам заключения по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство). В вину анархисту вменили ряд нападений на здания и поджоги, проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Минобороны в 2009 году, забрасывание бутылками с зажигательной смесью территории посольства России и здания изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

В ноябре 2014 года в отношении Дедка возбудили еще одно уголовное дело — по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), продлив заключение на год.

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