Житель Чечерского района утонул в Соже вместе с машиной – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Искали мужчину с 26 мая: с заявлением о его пропаже обратилась в местный РОВД жительница деревни Мотневичи. Она рассказала, что ее 34-летний супруг был нетрезв и после ссоры уехал на машине.

Обнаружили авто 17 июня у бывшей паромной переправы через Сож: в "Ладе" было и тело пропавшего гражданина.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить точную причину гибели сельчанина.