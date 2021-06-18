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Житель Чечерского района утонул в Соже вместе с машиной – видео
18.06.2021 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Искали мужчину с 26 мая: с заявлением о его пропаже обратилась в местный РОВД жительница деревни Мотневичи. Она рассказала, что ее 34-летний супруг был нетрезв и после ссоры уехал на машине.
Обнаружили авто 17 июня у бывшей паромной переправы через Сож: в "Ладе" было и тело пропавшего гражданина.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить точную причину гибели сельчанина.
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Сотрудники милиции нашли тело жителя Чечерского района, который после ссоры с женой бесследно пропал. Смотрите на видео, как доставали авто сельчанина.
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