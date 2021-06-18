﻿ Михеев: встреча с Путиным стала для Байдена попыткой самоутвердиться. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Михеев: встреча с Путиным стала для Байдена попыткой самоутвердиться

18.06.2021 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Михеев: то, что после встречи Путина и Байдена не стало хуже, это уже успех

Состоявшаяся встреча не ставила перед собой целью что-либо перезагружать, наоборот, президенты и США и России четко обозначили свои позиции, спокойно и достаточно уверенно подчеркнули то, что интересы стран по многим позициям принципиально расходятся, считает эксперт.

"Целью этой встречи не была перезагрузка, дружба, любовь и счастье. Цель этой встречи была именно в стратегической стабильности. Речь, например, о том, чтобы не началась третья мировая война, чтобы хотя бы на каком-то уровне возобновить контакты между государствами, чтобы иметь возможность регулировать наиболее болезненные вопросы, в частности, что касается ядерных вооружений", ― рассуждает Михеев.

О перезагрузке речь не шла, подчеркивает политолог. "То, что после встречи на стало хуже, это уже успех, а то, что еще и удалось о чем-то договориться, это считайте ― успех вдвойне", говорит он.

"Возможно, в целом американцы будут действовать в отношении России примерно так же, как и действовали, но при этом появился некий контакт с президентом Путиным, который дает возможности некоторые вопросы урегулировать без излишней нервозности", ― отмечает Михеев.

Попытка самоутвердиться

Кроме того, состоявшаяся встреча была крайне важна для Байдена по внутриполитическим соображениям, добавляет политолог. "Если Путину по большому счету конкурировать не с кем, то Байдену есть с кем. Байден вынужден доказывать, что он не  Трамп: "Вот посмотрите, Трамп был плохим политиком, плохим дипломатом, а я, смотрите, встретился с Путиным, обозначил наши позиции, а дальше у нас может быть какое-то развитие отношений".

Работая с внутриполитической ситуацией в США, Байден самоутверждался за счет встречи в Путиным, хотя и старался избежать прямых сравнений с российским лидером, уйдя от совместной пресс-конференции, полагает Михеев.

При этом политолог сомневается в том, что политика США в отношении России после состоявшихся переговоров может радикально измениться. Есть совсем уж критические моменты, как то ядерное сдерживание, которые для американцев важны, и по этому вопросу возможны консультации, рабочая группа будет работать, и такие символические вещи, как возвращение послов, которые говорят о том, что переговоры достигли успеха, резюмирует политолог.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У прошедшей в Женеве первой личной встречи президентов США и России не было цели перезагрузки российско-американских отношений; чего на самом деле ожидали лидеры...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Каждый будет поставлен в ситуацию, когда в любой день за ним могут прийти" Власти намерены признать портал TUT.BY "экстремистским"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by