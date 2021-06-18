Михеев: встреча с Путиным стала для Байдена попыткой самоутвердиться

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Михеев: то, что после встречи Путина и Байдена не стало хуже, это уже успех

Состоявшаяся встреча не ставила перед собой целью что-либо перезагружать, наоборот, президенты и США и России четко обозначили свои позиции, спокойно и достаточно уверенно подчеркнули то, что интересы стран по многим позициям принципиально расходятся, считает эксперт.

"Целью этой встречи не была перезагрузка, дружба, любовь и счастье. Цель этой встречи была именно в стратегической стабильности. Речь, например, о том, чтобы не началась третья мировая война, чтобы хотя бы на каком-то уровне возобновить контакты между государствами, чтобы иметь возможность регулировать наиболее болезненные вопросы, в частности, что касается ядерных вооружений", ― рассуждает Михеев.

О перезагрузке речь не шла, подчеркивает политолог. "То, что после встречи на стало хуже, это уже успех, а то, что еще и удалось о чем-то договориться, это считайте ― успех вдвойне", говорит он.

"Возможно, в целом американцы будут действовать в отношении России примерно так же, как и действовали, но при этом появился некий контакт с президентом Путиным, который дает возможности некоторые вопросы урегулировать без излишней нервозности", ― отмечает Михеев.

Попытка самоутвердиться

Кроме того, состоявшаяся встреча была крайне важна для Байдена по внутриполитическим соображениям, добавляет политолог. "Если Путину по большому счету конкурировать не с кем, то Байдену есть с кем. Байден вынужден доказывать, что он не Трамп: "Вот посмотрите, Трамп был плохим политиком, плохим дипломатом, а я, смотрите, встретился с Путиным, обозначил наши позиции, а дальше у нас может быть какое-то развитие отношений".

Работая с внутриполитической ситуацией в США, Байден самоутверждался за счет встречи в Путиным, хотя и старался избежать прямых сравнений с российским лидером, уйдя от совместной пресс-конференции, полагает Михеев.

При этом политолог сомневается в том, что политика США в отношении России после состоявшихся переговоров может радикально измениться. Есть совсем уж критические моменты, как то ядерное сдерживание, которые для американцев важны, и по этому вопросу возможны консультации, рабочая группа будет работать, и такие символические вещи, как возвращение послов, которые говорят о том, что переговоры достигли успеха, резюмирует политолог.

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