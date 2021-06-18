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Сивицкий: Путин предложил Байдену некий вариант решения проблемы Лукашенко

18.06.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сивицкий: Путин предложил Байдену некий вариант решения проблемы Лукашенко
Арсений Сивицкий
Политолог Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск), уверен, что свои планы по проблеме нелегитимной власти Лукашенко у Кремля есть давно и что он в этом вопросе вполне может найти точки соприкосновения с Западом.

Перед саммитом в Женеве «Кремль был заинтересован предложить своего рода решение белорусского кризиса, продать этот сценарий Вашингтону, чтобы получить зеленый свет на такое вмешательство и не нарваться на последствия в виде новых западных санкций», заявил Арсений Сивицкий в комментарии для Naviny.by.

К концу прошлого года, считает эксперт, Москва исчерпала инструментарий политико-дипломатического воздействия на белорусского руководителя с целью побудить его исполнять тайные сочинские договоренности сентября 2020 года. Они, пояснил аналитик, предусматривали организацию общенационального диалога, трансформацию политической системы с переходом на парламентско-президентскую форму правления, «что де-факто означает уход Лукашенко с политической сцены».

Кремль тогда не рисковал переходить к более жестким инструментам, опасаясь реакции Вашингтона на такие односторонние действия.

По его мнению, комментарий Байдена по итогам переговоров «свидетельствует о том, что Путин предложил некий вариант решения белорусской проблемы».

Что же дальше? Сейчас стоит ожидать «усиления синхронизации» действий России и Запада по белорусской проблеме, предполагает Сивицкий. Он прогнозирует, что «Кремль будет ужесточать уже открыто свою позицию по отношению к официальному Минску».

В таком случае осенью «можно ожидать некоего коллапса» белорусской экономики, который спровоцирует «полномасштабные протесты по всей стране». А это, в свою очередь, может стать благоприятным для Кремля фоном, чтобы вмешаться в ситуацию и «принудить Александра Лукашенко к уходу», говорит Сивицкий.

Он допускает, что вскоре Путин проведет еще одну встречу с Лукашенко, на которой прозвучит «последнее московское предупреждение», будут предложены «гарантии в обмен на реализацию сочинских соглашений».

«Александр Лукашенко попал в геополитическую ловушку — и в силу собственных стратегических ошибок, и в силу того, что Кремль активно заводил его в эту ловушку», — отметил политолог.

История с самолетом стала «некоей точкой невозврата в плане позиционирования режима Александра Лукашенко на международной арене», — считает Сивицкий.


В таких условиях Западу важно побыстрее решить проблему Лукашенко, и это могут делегировать России при условии, что она не станет переходить некие красные линии (типа хотя бы формального сохранения суверенитета Беларуси), резюмировал Сивицкий.
 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас стоит ожидать усиления синхронизации действий России и Запада в этом направлении.
 
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