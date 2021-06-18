Источник материала: UDF



Арсений Сивицкий

«Александр Лукашенко попал в геополитическую ловушку — и в силу собственных стратегических ошибок, и в силу того, что Кремль активно заводил его в эту ловушку», — отметил политолог.



История с самолетом стала «некоей точкой невозврата в плане позиционирования режима Александра Лукашенко на международной арене», — считает Сивицкий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сивицкий: Путин предложил Байдену некий вариант решения проблемы Лукашенко Сейчас стоит ожидать усиления синхронизации действий России и Запада в этом направлении.

Перед саммитом в Женеве «Кремль был заинтересован предложить своего рода решение белорусского кризиса, продать этот сценарий Вашингтону, чтобы получить зеленый свет на такое вмешательство и не нарваться на последствия в виде новых западных санкций», заявилв комментарии дляК концу прошлого года, считает эксперт, Москва исчерпала инструментарий политико-дипломатического воздействия на белорусского руководителя с целью побудить его исполнять тайные сочинские договоренности сентября 2020 года. Они, пояснил аналитик, предусматривали организацию общенационального диалога, трансформацию политической системы с переходом на парламентско-президентскую форму правления, «что де-факто означает уход Лукашенко с политической сцены».Кремль тогда не рисковал переходить к более жестким инструментам, опасаясь реакции Вашингтона на такие односторонние действия.По его мнению, комментарий Байдена по итогам переговоров «свидетельствует о том, что Путин предложил некий вариант решения белорусской проблемы».Что же дальше? Сейчас стоит ожидать «усиления синхронизации» действий России и Запада по белорусской проблеме, предполагает Сивицкий. Он прогнозирует, что «Кремль будет ужесточать уже открыто свою позицию по отношению к официальному Минску».В таком случае осенью «можно ожидать некоего коллапса» белорусской экономики, который спровоцирует «полномасштабные протесты по всей стране». А это, в свою очередь, может стать благоприятным для Кремля фоном, чтобы вмешаться в ситуацию и «принудить Александра Лукашенко к уходу», говорит Сивицкий.Он допускает, что вскоре Путин проведет еще одну встречу с Лукашенко, на которой прозвучит «последнее московское предупреждение», будут предложены «гарантии в обмен на реализацию сочинских соглашений».В таких условиях Западу важно побыстрее решить проблему Лукашенко, и это могут делегировать России при условии, что она не станет переходить некие красные линии (типа хотя бы формального сохранения суверенитета Беларуси), резюмировал Сивицкий.