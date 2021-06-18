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«Мотовело» — всё: утверждён ПДП, по которому на месте завода появится технопарк

18.06.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мотовело» — всё: утверждён ПДП, по которому на месте завода появится технопарк
Велосипеды «Аист» — пожалуй, наиболее известное изделие Минского мотовелозавода
Мингорисполком утвердил проект детального планирования территории, на которой стоит завод «Мотовело». На его огромной территории планируют разместить «технопарк»: экспериментальное наукоёмкое производство, научно-исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, гостиница, пишет Еврорадио.

«Мотовело» — всё: утверждён ПДП, по которому на месте завода появится технопарк

Детальный план

В 2007 году Минский велосипедный завод был приватизирован. Но Александр Лукашенко был недоволен тем, как там обстоят дела. В 2015 году бизнесмена Александра Муравьёва, в чьей собственности находился завод, задержали. Власти отобрали у него предприятие и начали хозяйничать там сами. Результат — в новом ПДП: в том виде, в котором многострадальное предприятие существует сейчас, оно не сохранится.

«Мотовело» — всё: утверждён ПДП, по которому на месте завода появится технопарк

Схема расположения проектируемой территории в плане города

В промышленной зоне, которую охватывает ПДП, есть и другие предприятия: ТЭЦ-2, «Коммунарка», «Элема», «Минсктранс», «Беллифт» — а также объекты коммунального хозяйства вроде «Минскводоканала» и «Спецкоммунавтотранса». Но их ждёт не снос, а только "точечное уплотнение". Изучаем, что ещё интересного в опубликованном проекте.

«Мотовело» — всё: утверждён ПДП, по которому на месте завода появится технопарк

Промышленная зона по улице Тростенецкой

Промышленные территории собираются расширить и добавить к ним новые офисы, производства и коммунальные объекты. Проект застройки предусматривает расширение транспортной инфраструктуры: здесь могут появиться развязки с новыми участками первого и второго транспортных колец. Новые улицы проложат и между производственными корпусами.

«Мотовело» — всё: утверждён ПДП, по которому на месте завода появится технопарк

Новая стройка на берегу Свислочи

Двухуровневая развязка на пересечении Партизанского проспекта — улицы Аранской — улицы Ленина — улицы Тростенецкой может получить ещё один фрагмент — с выходом к улице Судмалиса. А с другой стороны 2-й Велосипедный переулок на отрезке от Партизанского проспекта до улицы Ванеева превратится в новый участок второго кольца с двухуровневыми развязками на пересечениях с Партизанским проспектом, улицами Тростенецкой и Ванеева.
 
 
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В 2007 году Минский велосипедный завод был приватизирован.
 
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