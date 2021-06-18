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В Беларуси уже полтысячи политзаключенных
Источник материала: Навiны
Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще пять человек, осужденных или содержащихся в СИЗО по обвинению в оскорблении президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и оскорблении государственных символов.
В список включены:
Правозащитники считают их преследование «политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения», а их самих — политическими заключенными.
В связи с этим восемь правозащитных организаций в совместном заявлении требуют немедленно освободить Быхова, Бобошева, Агрейцовича, Бабка, Бирюка и других политзаключенных, а также прекратить политические репрессии против граждан страны.
Кроме того, правозащитники требуют: принять меры по декриминализации диффамационных правонарушений и отменить статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно статьи 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391; прекратить все ранее возбужденные по согласно этим статьям уголовные дела.
Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», консультационный центр «Хьюман константа», «Инициатива FORB», Белорусский ПЕН-центр.
Таким образом, по состоянию на 18 июня политзаключенными в Беларуси признан 501 человек.
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Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще пять человек, осужденных или содержащихся в СИЗО по обвинению в оскорблении президента,...
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