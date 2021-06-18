Бабарико: «Похоже, я остался счастливым человеком»

Источник материала: Салiдарнасць

Виктор Бабарико спустя год в СИЗО КГБ рассказывает, что сейчас есть в его жизни.





— Я тут недавно наткнулся на мысль, что была выражена у Стругацких, — приводит его слова официальный канал. — Слегка перефразируя, можно её выразить следующим образом. В жизни у нас есть три большие радости, которые она дарит: друзей, любовь (в идеале — семью) и дело, которым занимаешься с радостью. Очень редко человек получает все три компонента вместе. Тогда он и бывает счастлив.

Так вот, я могу сказать, что у меня реально была счастливая жизнь с 1987 года: были друзья детства и юности, встреча с любовью и семья, а также работа, которую всегда любил.

И вот сейчас у меня иногда возникают мысли по оценке сегодняшней жизни.

Все мои друзья — «за кратамі». И их вина только в том, что они друзья.

Любимый человек ушёл, дети выросли.

Дело, которым я занимался последние 25 лет, разрушается и есть большие сомнения, что восстановится.

Но потом я чётко осознаю, что всё совсем не так.

Друзья остались, и только один из них зашатался. Но количество людей, которых я хотел бы назвать этим словом, невероятно выросло. Их стало на порядки больше, чем за все мои 50 с лишним лет. Семья продемонстрировала фантастическую сплочённость и целостность. Она никуда не ушла, несмотря на испытания и трудности.

А потенциал новых проектов, возникших после 20-го года, настолько интересен и огромен, что до конца не только моей жизни его хватит.

Так что, похоже, я остался счастливым человеком. И такие люди, как те, кто в зале и в читателях, только укрепляют во мне это чувство. Спасибо всем огромное!

Год назад. Как Бабарико оказался за решеткой