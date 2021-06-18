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Бабарико: «Похоже, я остался счастливым человеком»
18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Виктор Бабарико спустя год в СИЗО КГБ рассказывает, что сейчас есть в его жизни.
— Я тут недавно наткнулся на мысль, что была выражена у Стругацких, —
Так вот, я могу сказать, что у меня реально была счастливая жизнь с 1987 года: были друзья детства и юности, встреча с любовью и семья, а также работа, которую всегда любил.
И вот сейчас у меня иногда возникают мысли по оценке сегодняшней жизни.
Все мои друзья — «за кратамі». И их вина только в том, что они друзья.
Любимый человек ушёл, дети выросли.
Дело, которым я занимался последние 25 лет, разрушается и есть большие сомнения, что восстановится.
Но потом я чётко осознаю, что всё совсем не так.
Друзья остались, и только один из них зашатался. Но количество людей, которых я хотел бы назвать этим словом, невероятно выросло. Их стало на порядки больше, чем за все мои 50 с лишним лет. Семья продемонстрировала фантастическую сплочённость и целостность. Она никуда не ушла, несмотря на испытания и трудности.
А потенциал новых проектов, возникших после 20-го года, настолько интересен и огромен, что до конца не только моей жизни его хватит.
Так что, похоже, я остался счастливым человеком. И такие люди, как те, кто в зале и в читателях, только укрепляют во мне это чувство. Спасибо всем огромное!
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Виктор Бабарико спустя год в СИЗО КГБ рассказывает, что сейчас есть в его жизни.
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