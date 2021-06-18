Материалы TUT.BY и соцсетей портала просят признать экстремистскими

Источник материала: Салiдарнасць

Это следует из заявления МВД Беларуси, направленного 3 июня в суд Центрального района Минска, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и Мининформ, сообщает TUT.BY .





Фото TUT.BY

В заявлении МВД говорится о том, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма».

Ведомство отправило материалы на оценку в Республиканскую экспертную комиссию, и 21 мая в распоряжение ГУБОПиК поступило ее заключение № 234 от 12 мая.

«Согласно заключению комиссии, действия информационного ресурса TUT.BY по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в заявлении МВД.

Кроме того, комиссия посчитала, что в размещенных на TUT.BY материалах содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку. В представленных материалах по отношению к Александру Лукашенко, к другим государственным деятелям, руководителям, группам лиц и отдельным лицам реализованы стратегия и тактики дискредитации. В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих «действующую власть», «силовиков», ОМОН, работников ЦИКа, «провластных» и тому подобное. Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни».

Конкретных примеров и названий материалов TUT.BY, к которым возникли претензии, в документе МВД не приводится. Они есть в приложении-экспертизе на 77 страниц, где анализировались публикации за период с августа 2020 по февраль 2021 года включительно. 17 июня с экспертизой ознакомились представители портала. В ней указан ряд материалов и цитат, но скопировать информацию представителям портала не дали.

На основании изложенного МВД просит признать экстремистской информационную продукцию TUT.BY (портала, а также его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok). А также просит Мининформ включить материалы портала в Республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции TUT.BY, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами, «способствующими распространению вышеуказанной информационной продукции» в интернете на территории Беларуси.

Комментарий команды портала TUT.BY

Отметим, что идея признать материалы экстремистскими может не просто уничтожить труд журналистов и всей компании. Это, по сути, попытка стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты TUT.BY. А все сказанное и написанное порталом — объявить незаконным для обсуждения и распространения.

Более того, это предложение может ударить и по нашим читателям, поскольку миллионы людей годами делились публикациями нашего портала. Если же суд примет такое решение, то по сложившейся практике каждый такой гражданин и организация окажется под угрозой преследования за распространение запрещенной информации. И не важно, что материалы портала, цитаты или ссылки на него были размещены еще до принятия судом решения, пускай даже много лет назад и только на личной странице. Каждый из миллионов наших читателей будет поставлен в опасное положение, когда в любой день за ним могут прийти и судить за то, что делился понравившимся материалом портала.

Более того, материалы TUT.BY — тексты, фото и видео, — множество раз цитировались или перепечатывались в белорусских и зарубежных СМИ. Как предполагается избавить от этого всего ленты других новостных изданий и агентств, страницы периодики и книг, наконец, сюжеты государственных телеканалов?

Наконец, TUT.BY публиковал интервью с чиновниками высшего ранга, в том числе главы МИД Владимиром Макеем и Александром Лукашенко. Означает ли это, что они также будут признаны экстремистскими материалами?

Суд по заявлению МВД о признании продукции портала TUT.BY экстремистской пройдет в суде Центрального района Минска уже 24 июня.

Что власти уже успели сделать с порталом?

Напомним, что 18 мая доступ к порталу TUT.BY был ограничен Мининформом по требованию Генпрокуратуры из-за пяти материалов, в которых шла речь о деятельности незарегистрированного в Беларуси фонда BYSOL.

«СМИ Литвы сообщили о возможных мошенничествах, связанных с переездом белорусов. Что говорят участники конфликта» от 29 января;

«В прошлом году фонд BYSOL собрал почти 3,5 миллиона евро. Посмотрели, на что он их потратил» от 2 апреля;

«Вместо выплат решили помогать с поиском работы. Как сейчас работают фонды солидарности» от 31 января;

«Значит, что мы работаем так, как надо». Кто такие основатели BYSOL, на которых завели уголовное дело" от 14 апреля;

«После заявления Минтруда, что ветераны не получат выплаты к 9 мая, BYSOL запустил сбор. Сколько собрали» от 14 мая.

Отметим, что во всех пяти публикациях была информация о работе фонда, но от его имени издание никогда не выступало, а также не размещало реквизиты для перевода денег или призывы жертвовать средства.

Напомним, 18 мая были задержаны 15 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и других компаний, включая генерального директора ООО Людмилу Чекину, главного редактора TUT.BY Марину Золотову, журналиста Елену Толкачеву и других. Они были задержаны в рамках уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного ДФР КГК.

Вся документация и сервера портала были изъяты. Офис опечатан.