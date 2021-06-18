Аналитик: «И овцы у нас не стали плодиться и размножаться»

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Почему цель белорусских властей исключает возможность развития страны и привлечения инвестиций.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич назвала поездки высших должностных лиц по предприятиям страны в последнее время пропагандой, не имеющей ничего общего с действительностью, и объяснила почему.





— Денег в стране нет. Бюджет в дефиците увеличен решением правительства до 6 млрд рублей, то есть, ситуация совсем не радужная, и они это понимают, предусмотрительно наращивая минусы нашего бюджета, — отметила эксперт в эфире Примуса . —Ни одно из предприятий, которые посещаются, не будут производить продукцию, востребованную на прилавках. Даже то самое детское питание не будет сделано с той составляющей качества-цена, которая позволит разметать его с прилавков.

Продукция становится лучше, если ей есть с чем конкурировать. Исключение конкуренции на полках магазинов приведет к тому, что любой замечательный товар, если и возникнет, не будет востребован.

Но можно предполагать, что не возникнет, потому что цемент не возник, льняная продукция не возникла, стекло не возникло, мраморная говядина не возникла и овцы у нас не стали плодиться и размножаться.

У нас не работают никакие обязательства, подписанные на бумаге не выполняются точно так же, как и устные какие-то договоренности, закрепленные рукопожатиями и громкими заявлениями.

Все это, по мнению аналитика, является преградой для полноценного развития экономики и страны в целом.

— Я не вижу пока никаких перспектив для развития страны, потому что я не вижу цели развивать нашу страну, развивать экономику для того, чтобы повышать благосостояние народа и нации.

У каждого государства есть цель. И эта цель оправдывает те средства, которые использует государственная власть, привлекая всевозможные способы для развития экономики. Это могут быть инвестиции, новейшие технологии, какие-то удобства для привлекаемых инвесторов, которые бы позволили стране сделать скачок вперед. У нас я не вижу такой цели.

Цель, которую озвучивают нам постоянно, — какое-то бесконечное удержание власти определенными людьми. И эта цель исключает возможность развития страны. И пока это так, нам сложно будет искать возможности для привлечения вообще хоть какой- то иностранной помощи, — подытожила Василевич.