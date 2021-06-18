«Все всё понимают». Судят минчанку, отказавшую в аренде помощнику прокурора

Источник материала: Салiдарнасць

Дело может стать резонансным.

18 июня в суде Заводского района Минска начался суд над Ольгой Селеневой. Женщину обвиняют в том, что она, «поддавшись влиянию деструктивных телеграм-каналов», выселила из съемной квартиры помощницу прокурора Алину Касьянчик.

Уголовное дело возбудили по ст. 190 УК РБ («Нарушение равноправия граждан»), которая применяется крайне редко. Максимальным наказанием по этой статье может стать лишение свободы сроком до 2 лет, также возможен штраф, исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы на тот же срок.





…Возле здания суда почти пусто, лишь ждут известий родные Ольги с маленьким ребенком — они волнуются и общаться с журналистами не готовы. Также просит повременить с расспросами и адвокат.

Об обвиняемой минчанке известно немного: она работает в IT-сфере, сейчас в отпуске по уходу за ребенком и конфликта с квартиросъёмщицей у неё не было.





Ольга Селенева. Фото Радыё Свабода

Поддержать Ольгу Селеневу пришли около двух десятков человек, а также журналисты, которых «зафиксировала» и тут же запретила снимать сотрудница суда.

Потерпевшая по делу, помощница прокурора Алина Касьянчик, держится в стороне. В её «группе поддержки» лишь одна девушка, и на вопросы заинтересованных, свидетельница ли она по делу или просто подруга, та улыбается и отмалчивается.





Алина Касьянчик. Фото Радыё Свабода

СМИ узнали в подруге Касьянчик прокурора Валерию Таратынко.





Прокурор Валерия Таратынко. Фото Радыё Свобода

– Сразу видно соотношение, но все всё понимают, чем дело кончится, – негромко замечает одна из женщин. – Господи, стыдно даже говорить об этом – человек реализовал свое право собственника, а оказывается, «ущемил» работника системы!

В зал, помимо обвиняемой, адвоката и потерпевшей, успевают пройти только родные и ещё несколько человек. Ещё более десятка, в том числе журналисты, остаются за дверями, потому что «мест больше нет».





Фото Радыё Свабода

– Так переведите нас в зал побольше! Вы нарушаете 114 статью Конституции, – громко и твердо предлагает одна из женщин.

Но сотрудник суда непреклонна: «Выдерживаем дистанцию, в связи с эпидемиологической обстановкой рассаживаемся через одного».

– А у меня есть сертификат о вакцинации, можно остаться в зале стоя? – спрашивает журналист Onliner.

– Можно только сидеть! – под нервные смешки присутствующих объявляет секретарь. – Все, нам пора начинать процесс!

Двое милиционеров выдворяют всех «несидящих», попасть в зал удается только одному журналисту после того, как кто-то из мужчин уступает ему свое место, «чтобы процесс освещался».

Однако буквально через полчаса судья удовлетворяет ходатайство прокурора сделать суд закрытым, чтобы не навредить помощнице прокурора и ее семье. Адвокат выступает против, но из зала все-таки выпроваживают вообще всех, кроме непосредственных участников процесса.