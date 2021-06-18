Разведенный внук королевы повеселился с экс-девушкой принца Гарри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внук королевы Елизаветы II провел время в компании бывшей девушки принца Гарри: таким образом Питер Филлипс отметил свой недавний развод.

Несколько дней назад стало известно, что один из внуков королевы Питер Филлипс развелся с супругой и расстроил бабушку . Дело в том, что Елизавета II обожала бывшую жену внука Отэм Келли и до последнего верила, что пара сохранит свой брак. Чудо не случилось, но это никак не расстроило новоиспеченного холостяка.

Питер впервые вышел в свет после развода, причем не один, а в компании экс-подруги принца Гарри - ведущей Натали Пинкхэм.

Пару сопровождала сестра принца - Зара Тиндалл, которая совсем недавно снова стала мамой. Трио попало в объективы репортеров во время скачек Royal Ascot.

По словам очевидцев, Филлипс открыто демонстрировал свой новый свободный статус. Внук Ее Величества постоянно заигрывал с телезвездой, а та смеялась над его шутками.

Интересно и то, что Натали давно замужем за продюсером и воспитывает двоих детей - это уменьшает шансы Филиппа завести интрижку с экс-возлюбленной кузена.

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