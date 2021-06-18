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Заседание Экономического совета стран СНГ – прямая трансляция
18.06.2021 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В повестку дня заседания, в частности, включен вопрос о создании торгово-выставочных центров стран СНГ на территории ВДНХ в Москве.
В настоящее время на территории ВДНХ действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси, также в тестовом режиме открыт павильон Молдовы. Предполагается, что уже в этом году начнут работать павильоны Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Планируется, что эти центры примут активное участие в проведении мероприятий, которые посвящены отмечаемому в этом году 30-летнему юбилею СНГ.
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Главы делегаций стран Содружества обсуждают вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ. Смотрите на видео...
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