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Заседание Экономического совета стран СНГ – прямая трансляция

18.06.2021 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В повестку дня заседания, в частности, включен вопрос о создании торгово-выставочных центров стран СНГ на территории ВДНХ в Москве.

В настоящее время на территории ВДНХ действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси, также в тестовом режиме открыт павильон Молдовы. Предполагается, что уже в этом году начнут работать павильоны Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Планируется, что эти центры примут активное участие в проведении мероприятий, которые посвящены отмечаемому в этом году 30-летнему юбилею СНГ.

 
 
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