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Лукашенко назначил послов в Монголию, Кубу, Иран, провел кадровые назначения

18.06.2021 13:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 18 июня устроил кадровую пятницу и назначил:

Кольцова Дмитрия Вячеславовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Исламской Республике Иран;
Горелика Дмитрия Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Монголии;
Барановского Валерия Валерьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Куба;
Баско Дмитрия Викентьевича - Первым заместителем Председателя Комитета государственного контроля;
Лобовича Андрея Валентиновича - Заместителем Председателя Комитета государственного контроля;
Ковальчука Андрея Николаевича - Заместителем Председателя Государственного таможенного комитета.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Ребковца Валерия Васильевича - председателем Пинского горисполкома;
Зайчука Валентина Михайловича - первым заместителем председателя Брестского облисполкома;
Карпенко Сергея Викторовича - председателем Барановичского райисполкома;
Орлова Николая Валерьевича - председателем Витебского горисполкома;
Санько Андрея Антоновича - председателем Мостовского райисполкома;
Гулого Михаила Владимировича - председателем Горецкого райисполкома;
Слабодниковой Галины Павловны - председателем Кировского райисполкома;
Мельника Романа Ивановича - главой Администрации Ленинского района Минска;
Литоша Сергея Владимировича - генеральным директором торгово-производственного РУП "Белфармация";
Емельянова Дмитрия Алексеевича - генеральным консулом Республики Беларусь в Чунцине (КНР);
Шедко Татьяны Павловны - начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
Новодворского Сергея Александровича - главным инженером Белорусской железной дороги;
Шуляковского Олега Николаевича - членом Брестского облисполкома;
Астрейко Александра Вячеславовича - членом Минского облисполкома;
Астрейко Татьяны Анатольевны - членом Минского горисполкома;
Бондарука Романа Сергеевича - членом Минского горисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко 18 июня устроил кадровую пятницу и назначил...
 
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