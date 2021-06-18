|
Лукашенко назначил послов в Монголию, Кубу, Иран, провел кадровые назначения
Источник материала: АФН
Лукашенко 18 июня устроил кадровую пятницу и назначил:
Кольцова Дмитрия Вячеславовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Исламской Республике Иран;
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Ребковца Валерия Васильевича - председателем Пинского горисполкома;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко 18 июня устроил кадровую пятницу и назначил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)