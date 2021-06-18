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Подписывала ли 19-летняя политзаключенная чистые листы бумаги? Прокуратура опровергает
Источник материала: UDFПрокуратура Бреста официально опровергла информацию о том, что 19-летнюю политзаключенную Виталию Бондаренко принуждена подписать пять чистых листов бумаги.
Об этой странной ситуации девушка неделю назад сообщила своей матери через других заключенных.
Прокуратура уверяет, что их сотрудник специально приехал к Виталии Бондаренко в СИЗО-7. И она, мол, сказала ему, что ничего не подписывала.
Кроме того, отрицается, что политзаключенная находилась в карцере в марте 2021 года. Прокуратура уверяет, что девушку посадили на три часа в «камеру сборного отделения», а не в карцер.
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Об этой странной ситуации девушка неделю назад сообщила своей матери.
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