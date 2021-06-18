Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подписывала ли 19-летняя политзаключенная чистые листы бумаги? Прокуратура опровергает Об этой странной ситуации девушка неделю назад сообщила своей матери.

Об этой странной ситуации девушка неделю назад сообщила своей матери через других заключенных.Прокуратура уверяет, что их сотрудник специально приехал кв СИЗО-7. И она, мол, сказала ему, что ничего не подписывала.Кроме того, отрицается, что политзаключенная находилась в карцере в марте 2021 года. Прокуратура уверяет, что девушку посадили на три часа в «камеру сборного отделения», а не в карцер.