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Подписывала ли 19-летняя политзаключенная чистые листы бумаги? Прокуратура опровергает

18.06.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прокуратура Бреста официально опровергла информацию о том, что 19-летнюю политзаключенную Виталию Бондаренко принуждена подписать пять чистых листов бумаги.

Подписывала ли 19-летняя политзаключенная чистые листы бумаги? Прокуратура опровергает

Об этой странной ситуации девушка неделю назад сообщила своей матери через других заключенных.

Прокуратура уверяет, что их сотрудник специально приехал к Виталии Бондаренко в СИЗО-7. И она, мол, сказала ему, что ничего не подписывала.

Кроме того, отрицается, что политзаключенная находилась в карцере в марте 2021 года. Прокуратура уверяет, что девушку посадили на три часа в «камеру сборного отделения», а не в карцер.
 
Теги: Брест
 
 
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Об этой странной ситуации девушка неделю назад сообщила своей матери.
 
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