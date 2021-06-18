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Белорусские баскетболистки обыграли сборную Испании на чемпионате Европы

18.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские баскетболистки обыграли сборную Испании на чемпионате Европы

Белорусские баскетболистки стартовали на чемпионате Европы с сенсационной победы. Команда Натальи Трофимовой обыграла хозяек турнира, сборную Испании.

Белоруски с первых минут действовали уверенно, но соперницы смогли исправить положение – 22:21 после первой половины встречи в пользу Испании. Позже команды показывали равную игру, за несколько секунд до конца поединка счет был равным – 51:51. Но всего за восемь десятых секунды до финальной сирены точный бросок Алекс Бентли принес белорускам победу – 53:51. Этот выигрыш для нашей команды стал историческим. Прежде сборная Беларуси не побеждала соперниц из Испании.

18 июня белоруски встретятся со сборной Словакии, которая на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Со шведками белорусские баскетболистки сыграют 20 июня.

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Белорусские баскетболистки стартовали на чемпионате Европы с сенсационной победы. Команда Натальи Трофимовой обыграла хозяек турнира, сборную Испании. Белоруски...
 
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