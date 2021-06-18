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В Иране проходят выборы президента

18.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Иране проходят выборы президента

18 июня в Иране проходят выборы президента. На пост претендуют четыре кандидата. Нынешний глава государства Хасан Рухани завершает свой второй срок и не участвует в гонке.

На первом этапе о своем желании участвовать в выборах заявили около 600 политиков, но регистрацию прошли только семь. Позже трое сняли свои кандидатуры. Сейчас на пост претендуют секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений, председатель Верховного суда, заместитель председателя парламента и бывший глава центрального банка.

Согласно опросам, фаворитом считается 60-летний глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, в кампании 2017 года он был на втором месте. Ко дню выборов Иран подошел, так и не достигнув соглашения по ядерной сделке. Избирателей же волнуют экономические проблемы в стране. 

Всего в голосовании могут принять участие больше 59 миллионов иранцев. Участки открыты в 133 странах. У нас работают два – в иранском посольстве и Белорусском государственном медицинском университете. Они закроются в восемь вечера. Предварительные результаты выборов Президента Ирана объявят в течение двух дней. 

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18 июня в Иране проходят выборы президента. На пост претендуют четыре кандидата. Нынешний глава государства Хасан Рухани завершает свой второй срок и не участвует в...
 
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