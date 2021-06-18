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3 ингредиента – и вкусный коктейль готов! Запоминайте простой рецепт
Источник материала: ОНТ
Как приготовить вкуснейший коктейль всего из трёх ингредиентов? Рецептом кулинарного тренда сезона делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Приятного аппетита!
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Как приготовить вкуснейший коктейль всего из трёх ингредиентов? Рецептом кулинарного тренда сезона делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: -...
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