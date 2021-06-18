3 ингредиента – и вкусный коктейль готов! Запоминайте простой рецепт

Источник материала: ОНТ

Как приготовить вкуснейший коктейль всего из трёх ингредиентов? Рецептом кулинарного тренда сезона делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



Вам понадобится:

- клубника свежая - 100 г;

- мороженое пломбир - 100 г;

- молоко (3,6-6,0%жирности) - 100 мл.



Как готовить?

1. Ягоды клубники промыть, удалить плодоножку.

2. В чашу блендера выложить все ингредиенты. Они должны быть холодными!

3. Взбивать коктейль на высокой скорости в течение 2-3 минут.

Приятного аппетита!

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