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3 ингредиента – и вкусный коктейль готов! Запоминайте простой рецепт

18.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 ингредиента – и вкусный коктейль готов! Запоминайте простой рецепт

Как приготовить вкуснейший коктейль всего из трёх ингредиентов? Рецептом кулинарного тренда сезона делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
 
Вам понадобится:
 - клубника свежая - 100 г;
- мороженое пломбир - 100 г;
- молоко (3,6-6,0%жирности) - 100 мл.

Как готовить?
1. Ягоды клубники промыть, удалить плодоножку.
2. В чашу блендера выложить все ингредиенты. Они должны быть холодными!
3. Взбивать коктейль на высокой скорости в течение 2-3 минут.

Приятного аппетита!

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Как приготовить вкуснейший коктейль всего из трёх ингредиентов? Рецептом кулинарного тренда сезона делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: -...
 
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