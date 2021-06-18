Тревожное нарушение перемирия: на Ближнем Востоке опять неспокойно

Источник материала: ОНТ

На Ближнем Востоке вновь обострение конфликта. Ночью 18 июня Израиль нанес ракетный удар по сектору Газа.

Атака стала ответом на запуск палестинцами воздушных шаров с горючей смесью. Они практически полностью уничтожили в Израиле сельскохозяйственные угодья и леса. Представители ХАМАС заявили, что воздушные шары — ответ на марш националистов в Восточном Иерусалиме. Палестинцы расценили это как недружественный шаг и вступили в стычки с полицией, которая разогнала их водометами.

Это уже второе нарушение перемирия на Ближнем Востоке с тех пор, как стороны договорились сложить оружия после тяжелейшего одиннадцатидневного конфликта. Однако и Израиль, и Палестина продолжают обвинять друг друга в провокациях и предупреждают, что готовы любыми способами отстаивать свои интересы.

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