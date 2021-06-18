Лукашенко провел назначения в местные исполнительные органы, КГК и МИД

Источник материала: ОНТ

Наиболее многочисленные изменения – в местной вертикали власти. Поменялись председатели Барановичского, Мостовского, Горецкого и Кировского райисполкомов. Новый мэр в Витебске и Пинске, а также первый заместитель Брестского губернатора. Кардинально менять сферу деятельности никому не придется, кроме, пожалуй, нового главы администрации Ленинского района Минска.

Им становится Роман Мельник, который девять лет возглавлял управление охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Еще одно изменение коснется стратегического, по нынешним временам, предприятия. У «Белфармации» новый генеральный директор – Сергей Литош. До этого дня он руководил аналогичным предприятием в Гродно. Что касается дипломатов, то Беларусь отправляет в разные концы света троих представителей. Послом в Иране становится кадровый дипломат Дмитрий Кольцов, в Монголию отправится Дмитрий Горелик, работавший в аппарате Совета министров, а нынешний посол в Литве Валерий Барановский уедет работать на Кубу.

Фото: БЕЛТА

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