ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко провел назначения в местные исполнительные органы, КГК и МИД

18.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко провел назначения в местные исполнительные органы, КГК и МИД

Наиболее многочисленные изменения – в местной вертикали власти. Поменялись председатели Барановичского, Мостовского, Горецкого и Кировского райисполкомов. Новый мэр в Витебске и Пинске, а также первый заместитель Брестского губернатора. Кардинально менять сферу деятельности никому не придется, кроме, пожалуй, нового главы администрации Ленинского района Минска. 

Им становится Роман Мельник, который девять лет возглавлял управление охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Еще одно изменение коснется стратегического, по нынешним временам, предприятия. У «Белфармации» новый генеральный директор – Сергей Литош. До этого дня он руководил аналогичным предприятием в Гродно. Что касается дипломатов, то Беларусь отправляет в разные концы света троих представителей. Послом в Иране становится кадровый дипломат Дмитрий Кольцов, в Монголию отправится Дмитрий Горелик, работавший в аппарате Совета министров, а нынешний посол в Литве Валерий Барановский уедет работать на Кубу. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее многочисленные изменения – в местной вертикали власти. Поменялись председатели Барановичского, Мостовского, Горецкого и Кировского райисполкомов....
 
Новости дня
Новости разные
 
У Маскве зрабілі больш жорсткім абмежаваньні з прычыны COVID-19. Улады думаюць пра новы локдаўн і рэвакцынацыю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by